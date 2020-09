Haaland og Sørloth herjet da Norge vant stort borte mot Nord-Irland

De norske spissene scoret to mål hver i den norske målfesten.

NORD-IRLAND - NORGE 1-5:

Det norske landslaget fikk en herlig revansj etter tapet for Østerrike fredag da Nord-Irland ble feid av banen i Belfast mandag kveld i Nations League.

Alexander Sørloth og Erling Braut Haaland hadde fått tillit fra start av trener Lars Lagerbäck og de to spissene viste seg virkelig fram i denne kampen.

Sørloth og Haaland noterte seg for to scoringer hver og viste at de to hadde en god tone på topp. Spesielt ved Norges fjerde scoring viste de godt samarbeid. Haaland løp seg fri og spilte perfekt på tvers til makkeren, som enkelt kunne score.

- Se på den, da. Vi har et spisspar i verdensklasse som samarbeider til perfeksjon og det er 4-1 til Norge, utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker ved scoringen.

TV 2-profil: - Sjelden kost



Alsaker og kollega Brede Hangeland på kommentatorplass påpekte senere i kampen hvor sjeldent det faktisk er at Norge nettet så mange mål på bortebane.

- Det er sjelden kost. Det kan du av og til håpe på når du drar til San Marino, men det er ikke så mange andre steder de er spesielt gavmilde i Europa, sa Alsaker.

Seieren over Nord-Irland betyr at Norge nå står med tre poeng i Nations Leagues pulje B1. Siden Østerrike, som altså slo Norge ferdag, tapte 2-3 hjemme for Romania mandag kveld, er det rumenerne som nå topper gruppen med fire poeng. Østerrikerne har i likhet med Norge tre poeng, mens Nord-Irland står med ett poeng.

Landslagssjef Lagerbäck var strålende fornøyd med det han fikk se.

- Kan vi spille offensivt og kombinere som vi gjør i dag er det bra. Det er ikke bare at Aleksander og Erling gjør fine mål, men det er bra spill, slik vi vil spille med disse raske spissene, sa Lagerbäck til TV 2 etter kampen.

Haaland: - Må holde meg i skinnet

De to TV 2-kommentatorene påpekte også underveis at det så lett ut slik de to norske spissene herjet med det nordirske forsvaret. Det ble de spurt om etter kampen.

Spørsmålet var rettet til Haaland, men Sørloth mumla litt fleipete i bakgrunnen:

- Det er lett, før Haaland fulgte opp:

- Det var rett før jeg skulle si det, men jeg må holde meg litt i skinnet her. Jeg traff grævla godt på begge to. Det var to flotte mål, sa til TV 2 om sine to mål.

Sørloth kunne avsløre at det norske laget hadde bestemt seg for å vise seg fra en helt annen siden enn det som ble vist mot Østerrike fredag.

- Vi hadde bestemt oss i dag for å gå ut med en helt annen intensitet. Du ser vi presser og kjører på fra start av. Selv om vi får 1-1 i sekken så fortsetter vi å peise på. Jeg synes vi spiller en veldig god kamp, spesielt offensivt, sa han til TV 2.

Haaland var godt fornøyd med samarbeidet på topp.

- Jeg synes det fungerte grævla godt. Jeg synes egentlig jeg samarbeider godt med alle spisser. I dag var det Sørloth-en og du så utpå der at vi koste oss begge to i dag. Ja, det var en fin kamp, sa Haaland.

Drømmestart

Kampen i Belfast åpnet på ellevilt vis. Kun et drøyt minutt var spilt da Mohammed Elyounoussi sendte Norge foran på glimrende vis. Stefan Johansen slo en meget presis gjennombruddspasning og Celtic-proffen tok ballen ned med brystet og avsluttet i nærmeste hjørne med neste berøring. Norge var i ledelsen.

Elyounoussi spilte ikke kampen mot Østerrike på grunn av skade og angrepsspillerens kvaliteter ble raskt etterlyst etter den svake forestillingen i Oslo.

Vertene slo imidlertid raskt tilbake. Conor Washington klemte til og keeper Rune Jarstein måtte gi en retur. Den satte Paddy McNair enkelt i det tomme buret.

De norske stopperne Kristoffer Ajer og Even Hovland virket ikke helt påskrudd i denne situasjonen og var begge passive da Washington fyrte sitt skudd.

Braut Haaland-perle

Alexander Sørloth gjorde sine saker bra i forrige landskamp og fikk starte mandagens kamp foran Joshua King. Kort tid etter nordirenes utligning var Trabzonspor-spissen sentral da Erling Braut Haaland på ny sendte Norge opp i ledelsen.

Sørloth var sterk i duellen etter en langpasning fra Omar Elabdellaoui og fikk gitt til Haaland via en nordire. Borussia Dortmund-spissen knallet til fra rundt 18 meter og keeper Bailey Peacock-Farell måtte se kula suse i nettet bak seg.

Dette var Haalands andre landslagsmål for Norge. Det første kom fredag.

Sørloths takket for tilliten

Etter 19 minutters spill var det Sørloths tur til å ordne nettsus. Johansen fant Haaland og spissen sendte ballen ut til Haitam Aleesami på venstresiden. Han slo inn mot bakre stolpe og der var Sørloth på plass. Han styrte inn Norges tredje scoring.

SCORET TO: Alexander Sørloth fikk sjansen fra start. Foto: Peter Morrison (AP / NTB scanpix)

Selv landslagstrener Lars Lagerbäck kostet på seg et stort smil og noen begeistrede fakter ute ved sidelinjen etter å ha sett sitt lag score tre mål på under 20 minutter.

I det 34. minutt kunne det vært fire. Norge presset på og Sørloth kom til et skudd etter en fordelavgjørelse, men ballen gikk rett i blokka. Norge beholdt ballen og endte etter hvert opp hos Mathias Normann, som forsøkte seg på en brassevariant.

Ballen gikk imidlertid et stykke over det nordirske målet.

De siste minuttene av første omgang hadde Norge god kontroll på begivenhetene og flere spillere løftet seg flere hakk fra den svake forestillingen mot Østerrike sist fredag. Flere mål ble det ikke før hvilen og det sto 3-1 til Norge etter første omgang.

Haaland+Sørloth



Etter pause fortsatte Norge å styre kampen. Kun få minutter etter sidebyttet slo Johansen på ny en god pasning i bakrommet og Haaland startet jakten. Kraftspissen ristet lett av seg Craig Cathcart i en løpsduell og kom alene igjennom. I stedet for å fyre av, så han opp, og fant en godt plassert Sørloth med en tversoverpasning. Spisskollegaen fikk dermed en enkel jobb med å sette sitt andre for kvelden.

Etter 58 minutter fikk også Haaland sitt andre i kampen. Johansen og Sørloth kombinerte, før sistnevnte la ut til Elabdellaoui. Backen headet gjennom til Haaland og 20-åringen viste ingen nåde alene med keeper Peacock-Farrell.

Dermed sto det hele 5-1 til det norske laget i Belfast.

Rett før slutt var Sørloth nær ved å sette sitt tredje for kvelden da han ble spilt gjennom. Han løftet ballen over en utrusende keeper, men på streken sto Shane Ferguson og fikk headet unna med nød og neppe.

Dermed endte det med fem norske scoringer.