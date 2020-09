Haaland og Swansea-helten Michu har blitt venner: - Han er fortsatt bare et barn

Erling Braut Haaland feiret de to målene mot Nord-Irland med en hyllest av sitt barndomsidol Michu, og nå har han fått svar.

Nord-Irland fikk virkelig kjenne på Dortmund-spissens ferdigheter i mandagens Nations League-oppgjør i Belfast.

Det var derimot et draktbytte og feiringen etter det siste målet som fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier.

20-åringen fra Jæren la blant annet ut et bilde av selve feiringen, og tagget den tidligere Swansea-helten, Miguel Peréz Cuesta, bedre kjent som Michu.

- Fremtidig Ballon D'or-vinner

Braut Haaland har vært åpen om at Michu har vært en helt siden barndommen. De to har etterhvert utvekslet mange meldinger på diverse plattformer, forteller Michu i et intervju med Radio MARCA.

- Jeg gir han mange råd og støtte etter mine år som spiller, og vi snakker mye sammen i sosiale medier.

Les også: Haalands draktbytte med Leeds-stjernen vekker oppsikt

IKONISK FEIRING: Michu er kjent for denne feiringen etter målene i Premier League. Foto: Nick Potts (Pa Photos)

Michu går langt i å si at Haaland kommer til å kjempe om de gjeveste individuelle prisene i fremtiden.

- Han er fortsatt et barn, og kommer til å forbedre mye i årene fremover. Hvis han fortsatt utviklingen, kommer han til å kjempe om både Gullballen og Ballon D'or.

- Definerende for tiåret

Michu gjorde seg bemerket etter hans første sesong for Swansea i Premier League. De 18 scoringene fikk mye oppmerksomhet, men han mener selv at Haaland overgår alt.

- Jeg har aldri sett et gjennombrudd på den måten i internasjonal fotball, kanskje Kylian Mbappe. Han har alt. Fart, høyden, er god med begge føtter og er fortsatt ung, fortsetter han.

Til slutt kommer han med store ord om Norges store spisshåp.

- Han kommer til å være definerende for dette tiåret. Det har vært snakk om Real Madrid, og de beste spillerne bør være i de beste klubbene. Jeg vet han følger La Liga, men jeg plager han aldri med de spørsmålene, avslutter han.