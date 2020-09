Haaland om monsterløpet mot Gladbach: - Noen sa jeg hadde slått rekorden på 100 meter

Den norske landslagsstjernen kom opp i 35 kilometer i timen før han satte inn 3-0 i serieåpningen.

Erling Braut Haaland scoret to mål da Borussia Dortmund åpnet Bundesliga-sesongen mot Borussia Mönchengladbach lørdag.

At nordmannen fortsetter å bøtte inn mål er kanskje ikke oppsiktsvekkende i seg selv, men 20-åringens prestasjon før den siste scoringen har fått mye oppmerksomhet.

Haaland sto i sone på første stolpe på en corner imot da Jadon Sancho vant ballen like utenfor egen sekstenmeter, og satte fart mot Gladbach-målet.

Les også: Brennhet Erling Braut Haaland scoret to i ligaåpningen for Dortmund

Bak den lynraske engelskmannen kom imidlertid jærbutoget, som satte full fart over nærmest hele banen, før han ble spilt fri inne i Gladbachs sekstenmeter og satte inn 3-0.

Kontringen ble hyllet av blant annet Viasport-kommentator Lars Tjærnås på direkten, og tallene bak kontringen er om mulig enda mer imponerende.

Etter kampslutt la nemlig Bundesliga ut en video som viste hvor langt og hvor fort Haaland løp da først forserte forbi lagkamerat Sancho, før han deretter banket ballen i mål.

Grafikken viser at den tidligere Salzburg-stjernen løp 93 meter før han kom fram til ballen, mens han nådde en topphastighet på smått utrolige 35 kilometer i timen på veien.

Til sammenligning ble Bayern Münchens Alphonso Davies mål til 35,3 kilometer i timen forrige sesong da han tok et returløp for å vinne ballen fra nettopp Haaland.

Det gjorde at han nesten gikk inn på topp 10 over høyeste topphastighet målt i Bundesliga noensinne.

Se scoringen øverst i saken!

VEKKER OPPSIKT: Erling Braut Haaland løp fra både motspillere og lagkamerater da han satte inn 3-0 i serieåpningen. Foto: Ina Fassbender (AFP)

Nettavisen Direktesport viser Bodø/Glimt i Europa League-kvalifiseringen. Få tilgang her

- Noen sa jeg hadde slått verdensrekorden på 100 meter

Heller ikke Haalands monsterløp gikk upåaktet hen i helgen, og på Twitter blir han blant annet kalt «actual Terminator».

Tjærnås var også raskt ute med superlativene etter å ha kommentert scoringen på lørdag.

- Spørsmålet er rett og slett om vi allerede i runde én har sett årets kontring. For vakrere enn det Dortmund gjør her, er ikke mulig å gjøre. Se på det monsterløpet av Haaland, og på den ekstreme følsomheten i pasningen til Sancho. Det er en estetisk nytelse, rett og slett, utbrøt han.

Haaland selv har også fått spørsmål om scoringen, og i et stort intervju med lokalavisen Ruhr Nachrichten uttaler han at det kom noen bort til ham etter kampslutt.

- Umiddelbart etter kampen kom noen bort til meg og sa at jeg hadde slått verdensrekorden på 100 meter. Først trodde jeg nesten på det. Selv underveis hadde jeg på følelsen at det gikk ganske fort, ler han, og legger til at han drev med friidrett da han var yngre.

- Det lønte seg nå!

MONSTERLØP: Her setter Haaland inn 3-0 etter å ha løpt 93 meter, med en topphastighet på 35 km/t. Foto: Ina Fassbender (AFP)

- Jeg er besatt av å score

I Ruht Nachrichten-intervjuet letter Haaland også litt på sløret rundt hvor viktig det er for ham å score mål.

- Du vet allerede at jeg elsker mål, og at jeg liker å score. Jeg er besatt av å score mål, sier han i intervjuet.

Landslagsspissen forteller at han ofte ser på både egne og andres mål i reprise for å analyse både skuddteknikk, posisjonering og bevegelsesmønster.

- Jeg analyserer alle disse små detaljene som kan hjelpe meg med å score flere mål.

Han er også klar på at forrige sesong hadde forbedringspotensial - til tross for at han banket inn utrolige 44 mål totalt.

- Jeg kunne lett ha scoret mer enn 50 mål. Det er ikke ment arrogant, men det er bare en god ting som viser at potensialet er der. Jeg vil prøve å jobbe med forskjellige ting og fortsette å bli bedre, svarer nordmannen.