Erling Braut Haaland er lettet over at Jadon Sancho ser ut til å fortsette i Borussia Dortmund.

Troppen ligger for tiden i treningsleir i Bad Ragaz i Sveits. Haaland stilte tirsdag opp på en pressekonferanse. Situasjonen rundt Jadon Sancho og interessen fra Manchester United ble et tema tidlig.

– Han er en fenomenal spiller. Jeg er veldig glad for at han blir. Jeg er sikker på at han kan hjelpe meg med et par assister og jeg et par til ham, sa Haaland i et intervju gjengitt blant andre av avisen Bild.

Borussia Dortmund-ledelsen gikk mandag ut og avblåste en mulig overgang til Manchester United for Sancho i sommer. Det ble i tyske aviser kalt et Sancho-veto.

Samtidig kom det fram at hans kontrakt ikke løper ut før sommeren 2023.

Overgangsvinduet er åpent en god stund til, og Sanchos situasjon kan fortsatt forandre seg.

Borussia Dortmund har tidligere signalisert en prislapp på cirka 1,1 milliarder kroner for Sancho.

Haaland var blid og ordknapp da han ble spurt om hva som kan skje med ham neste år og ryktene rundt en mulig Real Madrid-kontrakt. – Mange mennesker skriver mye, og jeg kan ikke bestemme hva. Jeg har bare en ting å si: Ingen kommentar.

Tysklands Bundesliga starter med første serierunde 18.-21. september. Borussia Dortmund møter Borussia Mönchengladbach.

Haaland ble en stor hit etter overgangen fra Salzburg i januar. Han scoret totalt 44 mål på 40 kamper forrige sesong og skaffet seg et stort navn i internasjonal fotball.

