Haaland ordknapp om Napoli-ryktene

Gazzetta dello Sport skriver at den italienske storklubben er klar til å legge 60 millioner euro på bordet for å sikre seg Sander Berge og Erling Braut Haaland. Sistnevnte er svært ordknapp om ryktene.

ULLEVAAL STADION/STORO (Nettavisen): Spesielt Haaland har tatt Fotball-Europa med storm denne sesongen. Nordmannen er toppscorer i Champions League med sju mål på fire kamper.

Unggutten har markert seg med hat trick mot Genk, mål mot Liverpool på Anfield og totalt tre scoringer mot Napoli over to kamper i den gjeveste klubbturneringen i Europa, om ikke verden.

Storspillet i Champions League, som han har kombinert med at han bøtter inn mål i den østerrikske toppdivisjonen, har gjort at flere storklubber skal ha fått øynene opp for ham, og nå melder Gazzetta dello Sport at Napoli er ute etter både Haaland og Sander Berge.

Avisen skriver at klubbpresident Aurelio De Laurentiis skal være beredt til å legge 40 millioner euro på bordet for Haaland, og 20 millioner euro for Berge.

Haaland selv er svært ordknapp rundt de ferske ryktene.

- Du vet hva jeg kommer til å svare, og det er «ingen kommentar», men jeg forstår at de vil hente Sander Berge, for han er en god fotballspiller, sier han til Nettavisen under landslagets pressetreff før fredagens EM-kvalifiseringskamp mot Færøyene.

- Forstår du at de vil hente Erling Braut Haaland også?

- Spesielt Sander Begre forstår jeg at de vil hente. Sånn er det, forteller han og legger til at han ikke preges av de stadige nye ryktene som kobler han til den ene storklubben etter den andre.

- Nei, det er ikke fokuset mitt, det. Jeg tenker ikke så mye på det.

TV 2-ekspert Jesper Mathisen er ikke overrasket over at ryktene florerer om dagen, men er ikke overbevist om at Napoli blir neste stopp for Haaland.

BLIR OVERRASKET: TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

- Det er vanskelig å si, jeg tror også mye er opp til ham. Han har jo en god rådgiver i sin far, som vet hva det går i. De var nøye med å velge den riktige klubben etter Molde, og det ser det ut til at de har gjort. Han har fått spilletid, han har herjet, scoret mål og vist seg fram for hele verden. Og når du er toppscorer i Champions League etter fire kamper er det naturlig at de største klubbene legger seg etter deg, sier han til Nettavisen.

- Hvis han skulle gå til Napoli, blir jeg overrasket. For han kommer til å koste mer enn 40 millioner euro, og jeg tror han ender opp i en større klubb enn Napoli når han skal ta det neste steget. Misforstå meg rett, Napoli er en stor klubb, men han kommer til å være jaktet allerede i januar og til sommeren av de aller største, sier Mathisen.

Berge har vært koblet til Serie Atidligere

Det har tidligere vært kjent at italienske Fiorentina har jaktet Berge, og Nettavisen konfronterte midtbanespilleren med ryktene under forrige landslagssamling. Nå skal altså nok en Serie A-klubb ha kastet seg inn i kampen om Genk-spilleren som har imponert denne sesongen.

Gazzetta skriver at forhandlingene for nordmannen allerede er i gang, og at den italienske klubben skal stå klare til å legge 20 millioner euro på bordet for landslagsprofilen.

Det er altså imidlertid ikke den eneste nordmannen de skal være ute etter. I samme artikkel hevdes det at de planlegger en «norsk revolusjon», og at Haaland skal stå høyt på ønskelisten.

Avisen skriver at Napoli skal være villige til å betale 40 millioner euro for 19-åringen, men at de er forberedt på at det kan bli budrunde for å sikre seg Haalands tjenester.

I norske kroner er dette en totalsum på drøye 600 millioner kroner for duoen.

I FORM: Sander Berge og Erling Braut Haaland står på ønskelisten til Napoli, ifølge Gazzetta dello Sport. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Koblet til mange klubber



Ryktene rundt Haaland har svirret i mange måneder som følge av hans prestasjoner i Champions League.

Forrige uke ble det ryktet at Red Bull Salzburg har antydet til interesserte klubber at de vil ha minst 100 millioner euro for den norske landslagsspissen.

Pappa Alf-Inge begynte å le da den engelske radiokanalen Talksport konfronterte han med ryktene om den enorme prislappen på sønnen.

Den tidligere Premier League-spilleren fortalte at han tror det vil være dumt av den østerrikske klubben å prise spillerne for høyt med tanke på videre rekruttering.

- Han er hos Red Bull og er i en fantastisk klubb hvor han spiller i Champions League. Det er på en måte ingen hast, men Red Bull har vist tidligere at de på en måte er en mellomstegsklubb, og hvis de skal rekruttere spillere i fremtiden, så kan de ikke sette en idiotisk prislapp på spillerne. Da kommer ingen til å ville dra dit, sa Alfie Haaland til Talksport.

Konfrontert med uttalelsene, forteller Erling Braut Haaland at kommentarene får stå på farens regning.

- Jeg har ikke noe å si til det. Det er han som har sagt det, og sånn er det. Jeg fokuserer bare på å spille fotball. Det er jobben min og livet mitt, så sånn er det.