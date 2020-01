Haaland scoret hat trick i debuten. Nå hagler reaksjonene på Twitter

En ekspert kom blant annet med et småfrekt stikk i forbindelse med at 19-åringen også ble koblet med Manchester United i fjor.

AUGSBURG - BORUSSIA DORTMUND 3-5:

AUGSBURG / OSLO (Nettavisen): Erling Braut Haaland banket inn tre mål i debuten for Borussia Dortmund og fikk nettet til å koke lørdag ettermiddag.

Se alle målene i videovinduet øverst i artikkelen

Nordmannen startet kampen på benken, men kom innpå et stykke ut i andre omgang og var svært sentral i at den tyske storklubben snudde kampen og vant 5-3.

En drømmedebut for den norske spissen, selvfølgelig, og på nettsamfunnet Twitter haglet det med lovord og skryt av den 19 år gamle debutanten.

Haaland ble blant annet koblet heftig med Manchester United før han til slutt valgte å gå til Dortmund. I den anledning dro TV 2-ekspert Jesper Mathisen fram det at enkelte mente spissen ikke var god nok for å spille for Premier League-klubben.

DRØMMEDEBUT: Erling Braut Haaland kunne glise. Foto: Thomas Kienzle (AFP / NTB scanpix)

- Det var altså en god del personer som mente at Braut Haaland skulle slitt med å få noe særlig med spilletid i Manchester United ... skrev han på Twitter.

Vi har samlet flere reaksjoner under: