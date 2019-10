Haaland scoret to da Salzburg måtte gi tapt for Napoli

Nordmannen lekte seg tidvis med Kalidou Koulibaly, men Napolis superstjerner fikset seier.

RED BULL SALZBURG - NAPOLI 2-3

Det ble en kveld med blanda følelser for Erling Braut Haaland i Champions League. Nordmannen noterte seg nemlig for to scoringer i oppgjøret mot Napoli, men det var laget fra Italia som vant 3-2.

Etter kampen var Haaland meget skuffet over at det ikke gikk veien for laget i rødt fra Salzburg:

- Det var en underholdende og fin kamp, men det hadde vært enda finere om vi hadde fått noe ut av denne kampen, sa Haaland til Viasport etter kampen.

Da han fikk beskjed om at han var den første spilleren til å score seks mål på sine tre første kamper i Champions League var nordmannen veldig tydelig:

- Jeg tenker ikke så mye på det, jeg er forbanna sur! Jeg tenker ikke så mye på dette. Vi gjør noen nybegynnerfeil som gjør at vi slipper inn mål. Det er tungt å sitte igjen uten en dritt etter en sånn kamp på hjemmebane. Det er skuffende.

Om duellen mot stjerneforsvarer Kalidou Koulibaly var han også veldig tydelig:

- Jeg synes det gikk fint, jeg klarte meg fint, sa Haaland til Viasport.

Dries Mertens registerte to scoringer for Napoli, og går dermed forbi Diego Maradona på listen over mestscorende i Napolis historie, mens Lorenzo Insigne banket inn 3-2 under minuttet etter Haalands andre scoring.

Haaland vartet først opp med en straffescoring i den første omgangen, før han timet et innlegg bedre enn stjerneforsvarer Kalidou Koulibaly i andre omgang, og stanget inn sin andre scoring for kvelden.

Les mer: Twitter tok fyr da Haaland scoret mot Napoli

- Eventyret har ingen ende!

Etter at Haaland hadde vridd og vendt på Napoli-stjerne i godt og vel 30 minutter i den første omgangen dro Viasport-kommentator Roar Stokke frem de store ordene:

- Han får omtrent Koulibaly til å se ut som en juniorspiller, utbrøt Stokke fra sin kommentatorplass. Etter Haalands andre scoring var Stokke også tydelig på den fantastiske bragden 19-åringen bedriver i denne sesongens Champions League:

- Eventyret har ingen ende, poengterte Viasports profilerte kommentator mens Haaland feiret sin andre scoring.

I pausen var også Rune Bratseth og Morten Langli full av lovord etter at nordmannen hadde prikket inn straffesparket for de østerrikske mesterne i den første omgangen.

- Han vender ut keeperen, og det er klasse, sa Bratseth, som mente at Haaland hadde vist voksenhet ved å be om å få ta straffesparket.

- Han har vært en faktor i hele den første omgangen. Nå begynne det å bli alvor. Hat trick mot Genk, scoring på Anfield, bemerket Langli, som nå mener at nordmannen virkelig begynner å vise seg frem.

Scoringene betyr uansett at tenåringen fra Bryne nå er toppscorer i Champions League denne sesongen. Med sine seks scoringer står han på toppen av listen, foran Bayern München-stjernen Robert Lewandowski.

En som tok til sosiale medier for å hylle Haaland var den profilerte The Times-journalisten Gabriele Marcotti, som mener at han kan være del av en ny superduell:

- Det er Haalands mål nummer 20 denne sesongen. På 13 kamper, og han blir ikke 20 år før neste sommer. Jeg ønsker ikke å hause dette for mye, det hadde vært moro om Erling vs Kylian (Mbappé) blir neste generasjons Cristiano (Ronaldo) vs Leo (Messi), skriver Marcotti på Twitter.

Det ble uansett tap for Red Bull Salzburg, som nå ligger på tredjeplass i gruppen. De ligger fortsatt to poeng foran Sander Berges Genk, og ville ved endt gruppespill vært klare for Europa League.

Napoli topper gruppa etter halvspilt gruppespill. De står med syv poeng etter de første tre kampene, og ligger dermed poenget foran de regjerende Champions League-mesterne Liverpool.

Haaland-show

Det skulle ikke ta mer enn ett minutt før Dries Mertens virkelig satte en støkk i Salzburg. For etter en dårlig klarering falt ballen perfekt ned til belgieren, men keeper Cican Stankovic fikk klasket unna forsøket.

Erling Braut Haaland terroriserte Napoli-forsvaret, og etter åtte minutter spilt fant han veien til nettmaskene etter klabb og babb i Napoli-forsvaret. Dessverre for Haaland ble scoring til slutt annullert for offside etter at Clement Turpin fikk beskjed av VAR.

Mertens var i fyr og flamme i den første omgangen, og etter å at Kévin Malcuit og José Callejón hadde kombinert fint så hamret belgieren ballen over hodet på Stankovic, og sendte Napoli i føringen i Østerrike.

Braut Haaland nektet å gi seg, og i det 24. minutt ble han spilt inn av Patson Daka. Han vendte vekk Kalidou Koulibaly, men keeper Alex Meret var akkurat tidsnok til å stoppe nordmannen.

Bare minuttet etterpå var det Takumi Minamino sin tur til å spille inn nordmannen, og som igjen rev med seg Napoli-forsvarere. Igjen var Meret nede, og fikk denne gangen avverget med ansiktet.

Absolutt alt i angrep for Salzburg handlet om tenåringen fra Bryne, og i det 27. minutt sendte han et skudd like utenfor Merets lengste stolpe.

En strek i regningen for Salzburg var at keeper Stankovic måtte gi seg like etter halvtimen spilt, og Carlos Miguel Coronel ble byttet inn.

Zambiske Daka hadde sin mulighet til å finne nettmaskene etter et fantastisk innlegg fra venstre, men igjen viste Alex Meret seg frem som en av Europas mest lovende keeper da han avverget volleyen.

I det 39. minutt skulle Hwang Hee-chan virkelig presentere seg for hjemmelaget da han vendte vekk Malcuit, og suste inn i Napoli-boksen. Franske Malcuit gjorde sitt for å stoppe sør-koreaneren, og hans takling var av det ulovlige slaget. Dermed ble det dømt straffe til Red Bull.

Haaland var kjapp til å plukke opp ballen, og gjorde ingen feil da han vendte vekk Meret og banket inn sin femte scoring i Champions League så langt denne sesongen.

Nordmannen og Red Bull Salzburg hang fortsatt med i oppgjøret etter de første 45 minuttene. Det stod nemlig 1-1 mellom Red Bull Salzburg og Napoli etter den første omgangen.

Les også Liverpool-fansen viste frem rasistisk banner da Genk ble ydmyket

Dries-dobbel og ett minutt galskap

Det var Red Bull som var giftigst i starten av den første omgangen, og Maximilian Wöbers innlegg mot Patson Daka var godt. Angriperens heading suste like utenfor mål.

Fabián Ruiz vant ballen høyt i banen like før timen spilt i Østerrike, og fikk sendt i vei et skudd. Skuddet hadde god retning, men suste like utenfor Coronels lengste stolpe.

Kampen manglet den samme intensiteten og flyten som det hadde hatt i første omgangen, og det virket i stor grad som Napoli ikke ønsket å ta unødvendige sjanser borte mot Red Bull.

Med sin første scoring tangerte Dries Mertens målstatistikken til Diego Maradona i Napoli, og midtveis i den andre omgangen passet belgieren like greit på å gå forbi den argentinske stjernen.

Napoli rullet opp et angrep nedover langs høyresiden, og ballen ble omsider slått inn av Malcuit. På bakerste stolpe ventet Mertens, som banket ballen i mål og sendte Napoli i føringen på ny.

Med drøye tjue minutter igjen skulle det skje igjen for Haaland. Et innlegg fra venstre gikk over Koulibaly, og nordmannen stanget inn Salzburg andre scoring for kvelden, og sitt sjette i Champions League.

Det tok under ett minutt etter Halaands utvikling før Napoli skulle hogge til igjen. Rett fra avspark banket Koulibaly opp ballen mot Mertens, som la ned til Lorenzo Insigne. Han gjorde ingen feil, og Napoli ledet på ny.

Red Bull Sazlburg gjorde det de kunne for å finne utligningen mot Carlo Ancelottis mannskap, men det ville seg ikke for Jesse Marsch' gutter. Napoli vant 3-2 mot Red Bull Salzburg.