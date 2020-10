Haaland-scoring da Borussia Dortmund tapte mot Lazio i Champions League-åpningen

Skuffende Champions League-åpning for Borussia Dortmund.

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 3-1

Det ble en tung kveld for Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund i sesongens første Champions League-kamp. Lazio ble for sterke og vant til slutt 3-1 i Roma.

I bortekampen fikk Dortmund en verst tenkelig start da den tidligere Dortmund-spissen Ciro Immobile sendte italienerne i ledelsen etter seks minutter.

Immobile utnyttet et svakt oppspill i gjestenes forsvar og var plutselig alene med keeper Marcel Hitz. Fra kort hold var italieneren nådeløs.

- Det er fantastisk elegant av Immobile. Han avslutter et tusendel før keeper forventer det. Det er noe av varemerket hans og det ser så lett ut, men bare gå ut og prøv. 99 av 100 spisser ville kanskje brukt en hundredel ekstra og bommet på den muligheten, oppsummerte Viasport-ekspert Lars Tjærnås om superspissens scoring.

Ciro Immobile viste sin klasse på Stadio Olimpico tirsdag kveld. Foto: Alberto Pizzoli (AFP)

- Kan ikke huske å ha sett de så utspilt



Dortmund så ikke ut til å være helt påskrudd fra start i oppgjøret i Roma. Det var også noe ekspertkommentator Tjærnås bet seg merke i innledningsvis i sesongens første Champions League-kamp

- Kan ikke huske å ha sett de så utspilt i så mange rom samtidig, som de har blitt det første kvarteret. De finner rett og slett ikke ut av en presshøyde, kommenterte Tjærnås om tyskernes start på kampen.

Vondt skulle også bli til verre etter en corner i det 23. minutt. Hjemmelaget doblet ledelsen etter at ballen ble svingt inn og passerte like over hodet til Haaland ved den første stolpen. Felipe stusset ballen knallhardt videre i feltet, via keeper Hitz og i nettet.

Etter 2-0-scoringen forsøkte tyskerne å løfte spillet sitt høyere i banen. Thomas Meunier fikk en gigantisk mulighet etter 29 minutter, men maktet å sette ballen utenfor det åpne målet fra syv meter. Innlegget fra Haaland var nærmest ferdigscoret, men belgieren bommet på nærmest mirakuløst vis.

Det var også det nærmeste bortelaget kom før hvilen.

- Jeg har nesten ikke sett Dortmund så konsekvent på etterskudd over en så lang periode som de har vært de første snaut 40 minuttene av første omgang. En ting er at de har dårlig forflytting, men vi må også rose Lazio som har gjort en fantastisk førsteomgang, sa Tjærnås like før pause.

Da hadde Haaland akkurat kommet til sin første avslutning for kvelden med et skudd som ble blokkert til corner.

Ekspertkommentator Lars Tjernås t.v var overrasket over det Dortmund presterte før pause. Her sammen med Jan Åge Fjørtoft som var på plass på indre bane i Roma. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Haaland-scoring

Nordmannen fikk en god mulighet kort tid etter pause. Haaland fikk tak i et langt oppspill og satt fart mot Lazio-forsvaret. Spissen forserte innover i banen og avsluttet, dessverre for gjestene, rett på keeper Thomas Strakosha.

19-åringen våknet virkelig til liv utover i andreomgang. 20 minutter før slutt slo innbytter Gio Reyna et presist innlegg rett på venstrefoten til Haaland.

Spissen dunket ballen opp i nettaket på det første touchet.

Erling Haaland noterte seg for scoring, men det ble ingen poeng borte mot Lazio. Foto: Alberto Lingria (Reuters)

- For en avslutter. Han feier den inn, sa Roar Stokke på kommentatorplass.

- Han får så vanskelige ting til å se så enkelt ut. Presist, nådeløst og distinkt, fulgte Tjærnås opp med.

Dortmund øynet muligheten til å få med seg poeng fra Italia, men kun fem minutter senere fastsatte Jean-Daniel Akpa Akpro sluttresultatet til 3-1 etter pasning fra Immobile.

Dermed ble det til slutt en tung start på Champions League for Haaland og resten av Dortmund-laget.