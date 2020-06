Haaland seriemester i Østerrike

Salzburg sikret seg sitt sjuende strake ligamesterskap i østerriksk fotball søndag. Erling Braut Haaland ble dermed seriemester.

Med 3-0-seieren over Hartberg kan ikke Salzburg innhentes i gullkampen. Tabelltoer LASK Linz, som røk 0-1 for Wolfsberger, er elleve poeng bak med to kamper igjen å spille.

LASK Linz er samtidig trukket fire poeng for å ha brutt treningsprotokollen som ble nedfelt under koronapausen, men har anket straffen og vil ha poengene tilbake. Skulle det skje, skiller det topplagene sju poeng istedenfor elleve.

Uansett er seriemesterskapet sikret for Salzburg.

Scoret 16

Borussia Dortmund måtte strekke våpen mot Bayern München i kampen om ligatittelen i tysk Bundesliga, men Erling Braut Haaland ble altså likevel seriemester denne sesongen.

Før han forlot østerriksk fotball ved nyttår bidro 20-åringen sterkt til å legge grunnlaget for det som er Salzburgs sjuende strake ligatriumf. Med det forlenger klubben sin egen rekordrekke i østerriksk fotball.

I søndagens kamp mot Hartberg satte Salzburg også inn sitt mål nummer 100 for sesongen. Det sto André Ramalho for da han sørget for 1-0-ledelse rett før pause. Sørkoreanske Hee-chan Hwang og Patson Daka sto bak de to øvrige målene i annen omgang.

Haaland scoret 16 ganger i ligaen for Salzburg før han satte kursen for tysk fotball.

Voldgiftsrett avgjør anke

LASK Linz ble i utgangspunktet trukket seks poeng og ilagt en bot på rundt 800.000 kroner for å ha gjennomført full trening med kontakt på et tidspunkt da smittevernprotokollen bare tillot trening i små grupper med sosial distanse. Dette ble oppdaget ved at noen hadde smuglet et kamera inn på treningsanlegget, og det førte til kraftige reaksjoner fra de andre klubbene.

LASK anket poengstraffen og fikk nylig to av poengene tilbake. Det syntes ledelsen var for lite. Derfor er saken anket videre til den nøytrale voldgiftsretten.

En avgjørelse der er ventet først i midten av august. Uansett kan klubben nå ikke bli seriemester.

