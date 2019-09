Haaland stjeler overskrifter i Fotball-Europa. I England er det spesielt én ting storavisene har bitt seg merke

Erling Braut Haaland (19) er på alles lepper etter å ha scoret hattrick i Champions League-debuten.

Det er nemlig ikke bare i Norge man lar seg imponere av den unge nordmannen som vartet opp med hattrick allerede før pause i 6-2-kampen mellom Red Bull Salzburg og Genk tirsdag kveld.

Haalands prestasjon blir nå omtalt av en rekke større aviser i Europa, og de engelske avisene som hadde to egne lag i aksjon (Liverpool og Chelsea) i Champions League tirsdag kveld er ikke noe unntak.

Flere av de engelske avisene har tydelig lest seg opp på nordmannen og både The Mirror og Daily Mail har bitt seg merke i et intervju Haaland gjorde med lokalavisen Romsdal Budstikke i februar 2017.

NÅ VET «ALLE» HVEM HAN ER: Erling Braut Haaland blir omtalt i de fleste store aviser i Europa etter Champions League-debuten. Foto: (NTB Scanpix/Skjermdump)

Drømmer om Leeds United



I det over to år gamle intervjuet avslører Haaland hva som er den store fotballdrømmen, og det er tilsynelatende den drømmen som overrasker noen av de engelske journalistene.

- Jeg ønsker å bli best mulig. Drømmen er å vinne Premier League med Leeds, sa Haaland i intervjuet.

Nordmannen snakker ikke om klubber som Barcelona, Real Madrid, Juventus, Manchester United eller noen av de andre klubbene som tradisjonelt sett blir sett på som de største i verden, men i stedet trekker han frem farens (Alf-Inge Håland) gamleklubb Leeds United - klubben som for øyeblikket holder til i engelsk Championship.

Det legges merke til i England hvor Haaland også er omtalt i aviser som The Guardian, The Telegraph og The Independent.

1-0: Erling Braut Haaland scoret allerede etter to minutter mot Genk. Foto: Joe Klamar (AFP)

Kunne spilt for England

En annen ting som legges merke til er at Haaland kunne spilt for det engelske landslaget ettersom han er født i Leeds.

Det var imidlertid helt frem til nordmannen debuterte for det norske A-landslaget tidligere denne måneden. Det er tabloidavisen The Sun som bemerker at den ny fotballstjernen kunne ha spilt for England.

Men det er altså det norske landslaget som kommer til å få glede av målmaskinen i årene som kommer, og landslagssjef Lars Lagerbäck skrøt senest tirsdag kveld av spissen.

- For det første er han en veldig fysisk sterk, stor spiller. Han er over 1,90 lang. Bare den evnen han har til å gjøre såkalt enkle mål...det er en følelse han har. Han er også en sikker avslutter og setter inn sine mål på en fin måte, sa Lagerbäck ifølge NTB.

- Det er en gutt som har beina på jorda og er positiv i hele sin holdning. Det skal bli utrolig interessant å følge denne spilleren, sa svensken.

Erling Braut Haaland scoret tre mål for Salzburg i mesterligaåpningen mot Genk. Foto: Leonhard Föger / Reuters / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Fokus på neste kamp

Til tross for trillingmål i Champions League-debuten virker Haaland å ha beina godt plantet på jorden.

I kjent stil svarte nordmannen kort på de fleste spørsmålene fra TV-journalisten og på spørsmål om forventningene til neste Champions League-kamp mot Liverpool svarte Haaland slik:

- Først og fremst må vi fokusere på neste kamp i ligaen. Så må vi langsomt tenke på Liverpool, men alt er mulig. Du så Ajax forrige sesong, og det ville vært fint å være «den nye Ajax», men vi vet det er mange gode lag i gruppen, så det er vanskelig, men alt er mulig, sa han intervjuet vist på Viasport.

Haaland og Red Bull Salzburg møter LASK Linz i neste kamp førstkommende søndag.