Haaland til himmels i løpet av et strålende år

Erling Braut Haaland var som en kraftig børsrakett i 2020. Nettstedet Transfermarkt mener han økte verdien med 122 prosent til vel én milliard kroner.

Transfermarkt slår fast at nordmannens markedsverdi dro vei med 55 millioner euro (575 mill. kroner) i fjor. Det er mest av alle sammen med Bayern Münchens Alphonso Davies.

Haaland kom til Borussia Dortmund for et år siden og har vært et eventyr sportslig og økonomisk for tyskerne.

Dette er ti på topp (antatt salgsverdi, økning i prosent og pengemessig):

1) Haaland 1,047 milliarder kroner (122 %, 575 mill.).

2) Davies (B. München) 837 mill. (220 %, 575 mill.).

3) Ansu Fati (Barcelona) 837 mill. (100 %, 418 mill.).

4) Bruno Fernandes (M. United) 942 mill. (50 %, 314 mill.).

5) Phil Foden (M. City) 624 mill. (100 %, 314 mill.).

6) Mason Greenwood (M. United) 523 mill. (150 %, 314. mill.).

7) Giovanni Reyna (B. Dortmund) 314 mill. (ny på oversikten).

8) Alessandro Bastoni (Inter) 520 mill. (117 %, 282 mill.).

9) Bukayo Saka (Arsenal) 418 mill. (207 %, 282 mill.).

10) Edmond Tapsoba (Leverkusen) 314 mill. (566 %, 282 mill.).

Transfermark setter opp Haaland som verdens tiende mest verdifulle spiller. Kylian Mbappè (Paris St., Germain) topper den oversikten med 1,88 milliarder kroner.

Faller

Transfermarkt mener at Norges nest største navn har falt i pris det siste året. Martin Ødegaard står med verdi på 471 millioner kroner mot 520 1. januar 2020.

Alexander Sørloth (Leipzig) er ifølge nettstedet nummer tre på listen over dyreste norske spiller. Han økte sin verdi til 208 mill. fra 62 i løpet av fjoråret.

Sander Berge (Sheffield United) har en nedadgående trend fra 209 til 187 mill. i samme tidsrom.

Mathias Normann (Rostov) og Jens Petter Hauge (Milan) er på vei oppover i pris. De står henholdsvis på 136 og 104 millioner ved starten av dette året.

(©NTB)

