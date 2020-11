Haaland tok ny rekord da han scoret to nye mål i Champions League

Målmaskinen fortsetter å sjokkere fotball-verden.

BORUSSIA DORTMUND - CLUB BRUGGE 3-0:

Erling Braut Haaland fortsetter å imponere og å bryte rekorder. I helga scoret han fire, og tirsdag kveld ble det to nye mål på nordmannen.

- Hva i all verden skal vi bruke til å karakterisere fenomenet fra Jæren? Det er et folkeeventyr av dimensjoner det vi ser, utbrøt Viasport sin kommentator Lars Tjærnås da Haaland scoret sitt første for kvelden.

Samme mann måtte også inn på Twitter for å hylle Haaland.

- Alle prøver. Ingen klarer. Haaland: Ustoppelig- igjen, skrev fotballeksperten på Twitter.

Setter Ronaldo og Messi i skyggen

Jærbuens mål mot Club Brugge var hans 15. og 16. mål i Champions League - på 12 kamper.

Dette gjør Haaland til tidenes yngste til å score 15 mål i turneringen. Sammenligner man nordmannen med de beste spillerne i verden det siste tiåret, er Haaland i egen klasse.

Haaland har scoret 15 mål i Champions League i en alder av 20 år. Lionel Messi, en spiller mange mener er verdens beste gjennom tidene, var 21 år, nesten 22 før han hadde puttet 15 mål i den gjeve turneringen.

Cristiano Ronaldo, tidenes toppscorer i Champions League, var 24 år da han scoret sitt 15. mål i den europeiske turneringen.

Slik så lista ut over yngste spillere til å score 15 mål i Champions League før Haaland tok rekorden tirsdag kveld. Haaland er 20 år og 126 dager gammel, og overtar rekorden fra PSGs superstjerne Kylian Mbappe.

Nytt mål-show

Haalands første mål mot Club Brugge kom i det 18. minutt. Sancho satte fart fremover i banen, og fra rundt 25 meter tredde han gjennom jærbuen til venstre. Haaland tok et par touch, kom tett på Mignolet, før han satte ballen i nettet via nærmeste stolperot.

I andre omgang puttet Haaland sitt andre for kvelden. Vormer var uheldig og taklet ballen inni egen sekstenmeter til Haaland som sto mange meter i offside, men siden han fikk den av en motspiller gikk spillet videre. Jærbuen skøyt raskt, feilvendt mot målet og ballen gikk knallhardt i nettmaskene.

I mellom Haalands to mål skrudde Jadon Sancho et nydelig frispark i mål.

Reklame Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget