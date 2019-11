Haaland uaktuell til Malta-kampen

Erling Braut Haaland blir ikke med landslaget i fotball til Malta. Kneskaden som satte ham utenfor mot Færøyene sørger for det.

– Haaland er ikke aktuell for EM-kvalifiseringskampen mot Malta på grunn av en mindre kjenning i kneet. Etter en totalvurdering står han over kampen for å restituere seg raskest mulig, skriver medieansvarlig Svein Graff i en SMS til NTB.

Haaland skulle ha startet mot Færøyene fredag, men fikk under oppvarmingen smerter i kneet der han hadde fått en smell under trening dagen før.

19-åringen står fortsatt med de to A-landskampene han spilte i september, og han har ennå ikke scoret sitt første mål for landslaget.

