Haaland ute med kneskade

Erling Braut Haaland er ikke med i Dortmund-troppen som møter Armina Bielefeld lørdag.

Dortmund bekrefter i en Twitter-melding at Haaland har pådratt seg en kneskade og ønsker nordmannen god bedring.

Klubben opplyser ikke hvor lenge den regner med at Haaland er ute, men omtaler problemet som en «en lettere skade».

Også for et snaut år siden, da Haaland spilte for østerrikske Red Bull Salzburg, trøblet stjernespissen med en kneskade.

Haaland skulle etter planen starte landskampen mot Færøyene på Ullevaal i fjor høst, men måtte kaste inn håndkleet og forlot landslagssamlingen.

Den gangen gikk landslagsspissen kun glipp av en Salzburg-kamp før han var tilbake i spill igjen runden etter.

Haaland har startet sesongen glimrende og står med fem mål på fem bundesligakamper så langt. Bare Robert Lewandowski (10) og Andrej Kramaric (6) har scoret flere.

Nordmannen har også scoret i begge Champions League-kampene så langt - borte mot Lazio og hjemme mot Zenit.