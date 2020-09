Haalands draktbytte med Leeds-stjernen vekker oppsikt

Mange la merke til at Erling Braut Haaland selv tok initiativ til å bytte drakt med Stuart Dallas. Men 20-åringen nekter for at det har noe å gjøre med hans velkjente Leeds-sympatier.

Det var rett i etterkant av Norges imponerende 5-1-seier over Nord-Irland mandag kveld at situasjonen oppsto.

TV-kameraene, som fulgte tomålsscorer og banens gigant Haaland, snappet opp en situasjon der nordmannen åpenbart initierte et draktbytte med den nord-irske Leeds-spilleren Dallas.

Kjøper ikke Haaland-forklaring

Selv om stuntet satte fyr på Leeds-miljøet på sosiale medier, nekter Haaland å innrømme at det hadde noe å gjøre med forholdet til den nyopprykkede Premier League-klubben.

- Jeg synes han var en god spiller, og det var det, sa Haaland i et intervju med rettighetshaver TV 2 etter kampen.

- Det hadde ingenting å gjøre med at han spiller for Leeds?

- Nei, jeg synes han var den beste spilleren utpå her i dag, så derfor, svarte Haaland med et smil.

Den forklaringen kjøper imidlertid ikke mange.

På sosiale medier flommer det over av meldinger som kobler draktbyttet til Haalands åpenbare følelser for pappa Alfies gamle klubb.

JUBLET: Leeds og Stuart Dallas kunne feire opprykk til Premier League. Foto: Tim Goode (Pa Photos)

Svend Anders Karlsen-Moum, som sitter i styret i Leeds' norske supporterklubb, mener Haalands handling sa mer enn ungguttens ord.

- Dallas er en god spiller, men jeg tror nok at Erling har lært seg å være diplomatisk når han prater om Leeds. Han er jo en profesjonell gutt. Men han trenger ikke si så mye for vår del, vi skjønner hva han mener, humrer Karlsen-Moum når Nettavisen slår på tråden tirsdag.

- Det er enorm respons i Leeds-miljøet på sosiale medier etter dette her. Hva kan du si om statusen Haaland har hos Leeds-fansen nå?

- Leeds-fansen har for lengst fått med seg at han har en Leeds-historikk, han er født der og har en far som har spilt i klubben og er en slags kulthelt. Han har jo også uttalt at han drømmer om å vinne ligaen med Leeds, og det skal ikke så mye mer til før du tenner en stor gnist hos supporterne da, sier han.

Og legger til:

- Draktbyttet var en hyggelig gest til Leeds-fansen når du ikke kan være Leeds-spiller selv. Og så håper vi det er enda et frø som er sådd for en fremtid i Yorkshire, sier Karlsen-Moum.

SNAKKIS: Det er ingen tvil om hvem som fikk Twitter til å koke etter mandagens landskamp. Foto: Skjermdump Twitter

Spøkte om Haaland-prat

Det norske vidunderbarnet ble også viet plass i kampprogrammet før Norges seier mandag kveld.

Der var nettopp Dallas intervjuet, og Leeds/Haaland ble raskt et tema.

- Det er åpenbart en Leeds-kobling der, og faren hans spilte jo for klubben. Kanskje jeg tar en prat med ham etter kampen for å sjekke om han kan være interessert i et sceneskifte, spøkte Dallas i kampprogrammet.

Han la samtidig ikke skjul på sin beundring for det norske supertalentet.

- Alle vet hvem Erling er og hva han har oppnådd de siste årene. Han har vært helt utrolig, og etter overgangen til Dortmund har han bare kjørt på, sa Dallas i kampprogrammet.

- Drømmen er å vinne PL med Leeds

Flere av de engelske avisene har, som både The Mirror og Daily Mail, har for lengst bitt seg merke i et intervju Haaland gjorde med lokalavisen Romsdal Budstikke i februar 2017.

- Jeg ønsker å bli best mulig. Drømmen er å vinne Premier League med Leeds, sa Haaland i intervjuet.

Nå går TV-bildene av at Haaland oppsøker Dallas for å bytte drakt sin seiersgang på nettet.

Den norske superspissen begynner å bli svært populær også utenfor Norges landegrenser, og denne skribenten vinner neppe en gravepris for å slå fast akkurat det.

Michu-hilsen

Men faktum er at det er få spisser som er hetere i verden akkurat nå, og når man vet at jærbuen bare er 20 år, er det bare å ta på solbriller, for den norske landslagsfremtiden er lys.

Noen la kanskje merke til at Haaland feiret på en viss måte etter sin andre scoring i Belfast.

Det var en gest for å hedre en spiller som har vært et idol for nordmannen, nemlig Michu, som tidligere herjet for Swansea i Premier League. Det ble lagt merke til, og etter kampslutt fikk 20-åringen en hilsen tilbake.

FIKK MICHU-HILSEN: Erling Braut Haaland feiret som Michu - og fikk en hilsen fra den tidligere fotballstjernen etter kampen. Foto: Skjermdump Twitter

- Grævla godt

Mandag fikk Dortmund-proffen god hjelp av en strålende Alexander Sørloth på topp for Norge. Samarbeidet var så godt at det ikke er helt utenkelig at Dortmund-sjefene fikk litt å tenke på før de eventuelt skal kjøpe en spiss til ...

Haaland var godt fornøyd med samarbeidet på topp.

- Jeg synes det fungerte grævla godt. Jeg synes egentlig jeg samarbeider godt med alle spisser. I dag var det Sørloth-en og du så utpå der at vi koste oss begge to i dag. Ja, det var en fin kamp, sa Haaland.

Nord-Irland-sjef Ian Baraclough var tydelig imponert over spesielt Haaland mandag kveld.

- Blitt en brukbar spiller

I et intervju med Sky Sports mener han den norske unggutten må være verdt over én milliard norske kroner

- Han har ikke akkurat dårlige gener og han har blitt en brukbar spiller. Han kommer nok til å klare seg bra når han blir voksen, humrer Baraclouch - vel vitende om at Haaland allerede er en av verdens beste spisser.

Neste kamp for Lars Lagerbäcks lag er mot Serbia 8. oktober, og da handler det om semifinale i omspillet om EM-plass.

– Dette forverret ikke våre sjanser i den kampen. Om vi holder alle friske og får med dem som ikke var klare nå, så kan det bli veldig bra, for jeg kan ikke tenke meg at spillerne går til den kampen med for høye forventninger eller en mental sperre, sa landslagssjefen etter kampen.