Haalands ekstreme egenskap forbauset Bodø/Glimt-profilen: - Han er en okse

Patrick Berg er klar på at nivået på landslaget er et nivå høyere enn det han er vant til. Spesielt én spiller skilte seg ut.

BODØ (Nettavisen): - Han er en okse, for å si det sånn. Han har en ekstrem fysikk, samtidig som han er utrolig god i alle spillets faser.

Det er Patrick Berg sin beskrivelse av Erling Braut Haaland. Spissen som fikk sitt første landslagsmål mot Østerrike og som banket inn to til mot Nord-Irland.

Dette fikk Bødø/Glimt-kaptein Patrick Berg se på nært hold da han for første gang var med på landslagssamling med A-landslaget for kort tid siden. På trening fikk han merke at nivået var et hakk opp fra Eliteserien, og Erling Braut Haaland var virkelig imponerende, synes Glimt-profilen.

- Det var veldig artig å få se han på nært hold, sier han til Nettavisen.

- Et nivå som er over det man er vant til

Etter å ha vært en bærebjelke i et Bodø/Glimt-lag som nærmest har sjokkert Fotball-Norge med sitt utrolige spill, ble Berg tatt ut på landslaget. Noe som var vel fortjent ifølge flere fotballeksperter.

- EN OKSE: Slik beskriver Patrick Berg Erling Braut Haaland. Bodø/Glimt-spilleren ble voldsomt imponert over nivået til Borussia Dortmund-spissen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

To dager før Bodø/Glimt sin Nettavisen-sendte Europa League-kvalifiseringskamp mot Žalgiris Vilnius, snakker Patrick Berg med Nettavisen over telefon. På grunn av mye media-oppmerksomhet den siste tiden har spillerne nesten blitt skjermet før den viktige kampen.

Massiv oppmerksomhet har blitt en del av livet til spillerne i Bodø nå, etter å ha levert en rekord-god sesong i Norge så langt. Og Patrick Berg har imponert så mye at Lars Lagerbäck så seg nødt til å hente inn den dype midtbanespilleren på landslaget.

- Jeg synes det var veldig lærerikt. Alt i alt ble det en veldig positiv opplevelse for min del, der jeg følte at jeg fikk lov til å være med på noe som var nytt og spennende, og kjenne på et nivå som er over det man er vant til, samtidig som man føler at man takler det og klarer å være med, forteller 22-åringen om landslagssamlingen.

- Det var litt kjipt

Midtbanespilleren var en av bare tre spillere fra Eliteserien som ble tatt ut i landslagstroppen. Resten var utenlandsproffer, hvor flere spiller i noen av de tøffeste ligaene i verden. Noe som også gjorde at nivået var høyere enn det Berg er vant med.

- Det var veldig artig og noe som virkelig gav mersmak. Det å kunne trene og spille med spillere som holder såpass høyt nivå var veldig inspirerende, sier han.

Men selv om han ble tatt ut på landslaget og fikk trene med gode spillere som Erling Braut Haaland, Sander Berge og Joshua King, fikk han ikke debutere for Norge.

I Norges kamp mot Østerrike, som gjestene vant 1-0, ble det ingen minutter på Berg. I neste kamp for Norge smadret landslaget Nord-Irland 5-1, men heller ikke her fikk han sjansen. Noe han innrømmer var litt kjipt.

- Ja, så klart hadde jeg håp om spilletid. Det satt jeg og håpet på både den første og andre kampen, men sånn ble det ikke. Ikke så mye jeg får gjort noe med nå, men så klart noe jeg håper på. Når man er med sånn så håper man så klart å få spilletid, men det er ikke noe jeg er bitter eller sur for. Det var litt kjipt, men er ikke så mye jeg får gjort noe med nå, forteller 22-åringen.

Absurd kåring

Men selv om midtbanespilleren ikke fikk debuten sin på landslaget, hadde han støtte av det norske folk som så kampen hjemme i sofaen. På TV 2 var det mulig å stemme på hvilke spillere som spilte best, og på den kåringen kom Berg på fjerdeplass - uten å ha spilt et eneste minutt.

- Regner med det kanskje var noen bodøværinger som hadde lyst å se meg på banen, og som støtter meg uansett om jeg spiller eller ikke. Men det er veldig hyggelig å føle den støtten og at de kanskje hadde ønske om å se meg spille for Norge. Det var litt artig, det, flirer 22-åringen.

Suverene Bodø/Glimt skal torsdag spille Europa League-kvalifisering mot litauiske Žalgiris Vilnius. Vinner de den kampen venter mest sannsynlig AC Milan på San Siro.