Haalands hjemmebane blir behandlingssenter for viruspasienter

Borussia Dortmund opplyste fredag at klubben gjør om deler av sitt stadionanlegg til et medisinsk senter. Det er et bidrag til bekjempelsen av viruspandemien.

I en uttalelse heter det at deler av nordtribunen nå blir spesialtilpasset medisinsk behandling av mennesker som kan være smittet av koronaviruset eller har andre lidelser som ikke blir behandlet på sykehus. Den nye medisinske avdelingen vil være operativ allerede lørdag. – Stadionanlegget vårt er byens flaggskip. Det er et møtested for alle i Dortmund og områdene rundt, og takket være infrastrukturen og de tekniske og romlige løsningene er det et ideelt sted aktivt å hjelpe mennesker som er smittet av koronaviruset eller som opplever relaterte plager som luftveisproblemer og feber, sier Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke. Han understreker videre at Erling Braut Haalands arbeidsgiver føler «et ansvar og et ønske om å gjøre alt i vår makt for å gi disse menneskene hjelp». (©NTB)

