Haalands mål stjal overskriftene. Solbakken la merke til noe helt annet

Ståle Solbakken likte det han så av Erling Braut Haaland mot Sevilla.

18 mål på sine 13 første kamper i Champions League er fasiten for den norske landslagsspissen etter at han scoret to ganger for Dortmund mot Sevilla onsdag kveld.

Ingen andre har kan vise til samme statistikk og ekspertene er igjen fulle av lovord om Haaland etter prestasjonen i Spania.

Men mens de fleste henger seg opp i målscoreren Haaland, la landslagssjef Ståle Solbakken merke til noe annet ved nordmannens spill onsdag kveld.

- Det sier ikke lite



Solbakken mener Haaland kanskje gjorde en av sine beste kamper noensinne.

- Det var ikke bare målene, men det var også det han gjorde for laget. Målene krydrer det hele, men «overall» så var det en av de beste prestasjonene han har gjort. Det sier ikke lite. Det er et høyt nivå mot en veldig god motstander, sier Solbakken til Nettavisen.

Den norske landslagssjefen bet seg spesielt merke i den defensive jobbingen til Haaland mot Sevilla.

- Målene er én ting, at han er en trussel og setter de sjansene han får, men han hang veldig godt sammen med laget defensivt. Han gjorde jobben sin der veldig bra. I det hele tatt så gjorde han «overall» en perfekt kamp uten de målene, forklarer landslagssjefen.

Snart landskamper

Solbakken tok over det norske A-landslaget i fotball i starten av desember, men har foreløpig ikke hatt en eneste samling eller kamp.

I mars skal han imidlertid ta ut sin første landslagstropp når Norge skal spille mot Gibraltar, Tyrkia og Montenegro i VM-kvalifiseringen.

Der håper han å få god bruk for Haaland.

- Forhåpentligvis får vi satt han opp i de situasjonene han er best, men det er forskjell på Norge og Dortmund, sier Solbakken.

Landslagssjefen er tydelig på at det er mye som kan skje på de neste fem ukene og vil foreløpig ikke si så mye om hvordan han ser for seg å få mest mulig ut av stjernespissen.

- Jeg kunne godt sagt hva som er løsningen nå, men det kan være totalt forandret om fem uker når vi skal spille kamp, sier Solbakken.

Mange kamper i vente for Haaland

For Haalands del gjenstår det mulige sju kamper for Dortmund før landslagsrunden.

Det blir noen svært viktige kamper for den tyske storklubben som har vært inne i en skuffende periode i Bundesliga.

For øyeblikket befinner laget seg på 6. plass i den tyske ligaen og må heve seg dersom de skal ha mulighet til å spille Champions League-fotball neste sesong.

Det er også noe Haaland har sagt at er svært viktig for ham.

Nordmannen har for lengst blitt koblet til andre klubber på grunn av sine prestasjoner, men ryktene om en mulig overgang til sommeren vil i hvert fall ikke stoppe opp dersom Dortmund ikke skulle lykkes med å ende blant de fire beste i Bundesliga denne sesongen.

Landslagssjef Solbakken er ikke overrasket om det spekuleres i Haalands fremtid, men tror nordmannen er på et godt sted for øyeblikket.

- Han ser ut til å trives veldig bra. Det er tross alt den første hele sesongen hans der så det er vel ikke noe stress ennå, sier Solbakken.

