Haalands oppførsel etter Dortmund-scoringer vekker oppsikt: - Dette får han mye godt igjen for

Mot PSG ble Erling Braut Haaland den store helten med to egne scoringer. Men flere har lagt merke til at han nesten jubler mer når lagkamerater scorer.

MARBELLA (Nettavisen): 19-åringen har vært en sensasjon siden overgangen til Dortmund, og få spillere har fått mer spalteplass verden over enn den norske spissen de siste ukene.

Men selv om målene renner inn er det også andre ting som flere har bitt seg merke i, blant annet den enorme gleden han viser når det er andre på laget som står for scoringene.

Moldes midtbaneprofil Eirik Hestad kjenner Haaland bedre enn de fleste.

Han nikker anerkjennende når Nettavisen spør om dette trekket er noe han kjenner igjen hos sin gamle lagkamerat.

- Det er noe han har hatt med seg hele veien, og det hadde han med seg her i Molde også. Det sier litt om han som type at det betyr masse at laget gjør det godt. Det er en stor styrke sammenlignet med andre superstjerner, sier Hestad til Nettavisen.

Moldes midtbaneprofil tror Dortmund-lagkameratene legger merke til nordmannens uegoistiske oppførsel.

- Han vil så gjerne lykkes sammen som lag, og det tror jeg han får mye godt igjen for. Jeg tror lagkameratene blir mer interesserte i å gi tilbake når han oppfører seg på den måten, sier Hestad.

Lagkameratene har for lengst trykket nordmannen til sitt bryst. På sosiale medier har det skjedd en håndfull ganger at Haaland blir gjenstand for hyggelige meldinger fra sine svært meritterte Dortmund-medspillere.

- Han er både en stor spiller og en flott fyr. Han er også litt gal, tror jeg, og veldig morsom. Jeg håper han fortsetter på den måten, sa Emre Can til BT Sport etter PSG-kampen.

- Han har fortsatt mye å gå på, men han er på vei til å bli en virkelig stor spiller, sa Axel Witsel til RCM Sport.

Hestad så PSG-triumfen på TV, og han fortsetter å la seg imponere av sin gamle lagkamerat.

- Men nå er det nesten blitt hverdagslig at han scorer mot de store lagene. Det er bare sånn det skal være nå, sier Hestad med et smil.

- Nå er han blitt en verdensklassespiss, og vi forventer at han gjør sånne ting. Det er morsomt, men sånn er det blitt. Han er helt der oppe sammen med Luis Suarez, Robert Lewandowski og den gjengen der, og forhåpentligvis blir han enda bedre også, legger han til.

Hestad forteller at han fortsatt har jevnlig kontakt med Haaland, og at «det blir noen snaps daglig».

Men han innrømmer at det er vanskelig å sette seg inn i hvordan livet har forandret seg drastisk på kort tid for den høyreiste spissen.

- Vi får ikke et inntrykk av hvor stor superstjerne han er blitt, for vi holder kontakten på vanlig måte, men når man tar opp Twitter er det omtrent bare én mann det står om. Det skrives opp og ned om ham, men han er blitt en fantastisk spiller og er en fantastisk flott fyr. Han fortjener alt godt, sier Hestad.

Molde-spilleren synes det er morsomt å følge kameratens utvikling. Men Hestad innrømmer at han er overrasket over at ting har gått såpass fort.

- Men at vi hadde tro på at han skulle lykkes er det ikke tvil om, for han har noen sinnssyke ekstremferdigheter. Jeg vet også at han, inne i hodet sitt, lenge har visst at han skulle bli en av de beste spissene i verden, sier Hestad, som håper å besøke Haaland i Tyskland «om ikke altfor lenge».

Målrekord i Champions League



Haaland er i ferd med å legge bak seg en eventyrlig sesong og står bokført med utrolige 39 mål på 29 kamper så langt i løpet av 2019/2020-sesongen.

For Red Bull Salzburg i Østerrike ble det 28 scoringer på 22 kamper før nyttår. For Dortmund har han nettet 11 ganger på de sju første kampene for klubben.

Hele ti av målene har kommet i Champions League (8 for Salzburg, to for Dortmund) noe som gjør Haaland til den spilleren som raskest har nådd ti mål i turneringen.

Han har nådd denne milepælen på sju kamper i Champions League.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær pleier å avslå å kommentere andre lags spillere, men onsdag gjorde han et unntak for Erling Braut Haaland.

- Vanligvis kommenterer jeg ikke slike spørsmål, men siden jeg har hatt Erling i mitt lag (Molde) så kan jeg si at jeg er henrykt på hans vegne. Han er en flott gutt som jeg ønsker alt det beste, og han har hatt en fantastisk start for Dortmund. For Norges del er det glimrende at vi igjen har en spiss som scorer mål, sa Solskjær ifølge NTB.

