Haalands stjerneagent: - Jobbet med overgangen i nesten ett år

Erling Braut Haalands høyprofilerte agent Mino Raiola sier han jobbet med å finne en ny klubb til nordmannen i nærmere ett år før overgangen til Dortmund.

Det røper 52-åringen i et intervju med det belgiske fotballmagasinet Sport/Voetbalmagazine , gjengitt av den tyske storavisen Bild.

I intervjuet gir Raiola et lite innblikk i hvordan han selv jobber, samtidig som han lufter egne tanker rundt utviklingen av fotballen og egen rolle i overgangsmarkedet.

Den høyprofilerte agenten, som blant annet har Paul Pogba og Zlatan Ibrahimovic i sin stall, har bistått Erling Braut Haaland i overgangssagaen som endte med at rogalendingen gikk til Borussia Dortmund.

Den prosessen pågikk i lang tid før Haaland satte signaturen på den lukrative kontrakten med den tyske storklubben.

Jobbet i et år

– Det er 1. januar at teateret åpner, teppet går opp og forestillingen kan begynne. Men i kulissene har hovedaktørene vært travle med å øve i seks måneder. Det er det samme med oss. Jeg jobbet med Erling Haaland i nesten et år. Farens hans var veldig involvert, sier Raiola i intervjuet i ifølge Bild.

SUPERAGENT: Mino Raiola. Foto: Valery Hache (AFP / NTB scanpix)

– Jeg har snakket med et antall klubber, lyttet til planer, sett og forhandlet om beløp. Det sørget for at Erling kunne gjøre et veloverveid valg, tilføyer han.

Raiola er kjent som en tøff forhandlingspartner i overgangssaker. 52-åringen har stor innflytelse i fotballens verden og på overgangsmarkedet. Det legger han heller ikke skjul på selv.

– Jeg ønsker ikke å framstå arrogant, men jeg tror jeg skapte dette markedet, sier Raiola og påpeker at han har vært aktiv i bransjen i 25 år.

Pangstart

Erling Braut Haaland scoret 28 mål på 22 kamper for Salzburg i fjor høst. 29. desember signerte han for Borussia Dortmund.

I et intervju med Bild nylig vedgikk den tyske storklubbens sportsdirektør Michael Zorc at han var i kontakt med agent Raiola på selveste julaften.

Haaland har fått en pangstart på Dortmund-karrieren. Åtte mål på fire kamper er fasiten så langt.

