Haavi reiser hjem fra VM på grunn av skade: - Skuffet og lei meg

Norge-profilen har røket fremre korsbånd i høyre kne.

OSLO/REIMS (Nettavisen): Emilie Haavi pådro seg en skade på trening torsdag. En nærmere undersøkelse viser at skaden er mer alvorlig enn antatt og hun sendes dermed hjem fra Frankrike.

Haavi har røket fremre korsbånd på høyre kne, og vil derfor dra hjem til Oslo for å få best mulig oppfølging på Idrettens Helsesenter.

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding fredag

- Jeg er veldig skuffet og lei meg. Det er utrolig tungt å skulle forlate den gjengen som er her nede, men jeg ønsker jentene masse lykke til videre i mesterskapet. Jeg skal jobbe knallhardt for å komme tilbake og oppleve lignende mesterskap i fremtiden. Det gir meg stor motivasjon å se alt engasjementet som har vært rundt denne turneringen, sier Haavi.

- Veldig trist

Norges landslagslege Jorid Degerstrøm sier dette om skaden.

- Skaden viser seg dessverre å være mer alvorlig enn vi først trodde. Det er en fremre korsbåndskade som medfører at VM er over for Emilie, noe som selvsagt er veldig trist for henne. Nå er det viktig at hun kommer seg raskt tilbake til Norge for å få best mulig oppfølging, sier hun.

Landslagssjef Martin Sjögren synes det er trist at Haavi nå må reise hjem.

- Jeg er veldig lei meg på Emilie sine vegne, og har stor sympati med henne. Emilie har vært en veldig viktig bidragsyter i gruppa, og med sin vinnermentalitet og mesterskapserfaring har hun vært en som har gått foran på treningsfeltet og pushet de andre jentene. Noe vi selvsagt vil savne. Jeg vil ønske henne god bedring, og jeg er sikker på at vi vil se Emilie tilbake på dette laget i fremtiden, sier Sjögren.

Kan ikke hente inn erstatter

FIFA-regler gjør at Sjögren ikke kan hente inn en ny norsk kampdisponibel spiller til mandagens kamp mot Sør-Korea, men mediesjef Terje Skeie opplyser til Nettavisen at de vil ta en vurdering på om de ønsker å hente inn en spiller ekstra til treningsgruppen i Reims.

26 år gamle Haavi har en lang landslagskarriere. Hun debuterte med flagget på brystet tilbake i 2010, og har så langt 83 kamper på landslagsnivå.

Hun har imidlertid slitt med spilletid under Sjögrens ledelse, og står kun bokført med rundt fem minutter i dette VM etter at hun kom inn for Guro Reiten i 3-0-seieren mot Nigeria i åpningskampen.

Haavi har også tidligere vært plaget av skader. Etter å ha kjempet seg tilbake fra en brukket ankel i 2017, brakk hun kjeven like etter.

Hun startet karrieren i Røa før hun gikk til LSK Kvinner i 2013. Etter et år i den amerikanske klubben Boston Breakers, returnerte hun til klubben fra Romerike.