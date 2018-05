Haavis frisparkperle ga LSK-seier i fotballthriller

Emilie Haavi skrudde et frispark i krysset og ble matchvinner da LSK Kvinner slet seg til 4-3-seier borte mot nyopprykkede Lyn i eliteserien.

Avgjørelsen falt i det 82. minutt i solskinnet på Kringsjå i Oslo. Haavi sendte en frisparkperle bak Lyn-keeper Siri Ervik.

Dermed tok LSK sin sjuende strake seier og står fortsatt med full pott. Romerikingene har herjet vilt i seriestarten, men mot Lyn fikk de fire siste års seriemester en uvant opplevelse. Før lørdagens kamp hadde LSK-jentene 27-2 i målscore.

Hele to ganger gikk Lyn opp i ledelsen. Linn Husby ga vertene 1-0 allerede etter to minutter, mens Jenny Røsholm Olsen ordnet 2-1 halvveis ut i første omgang. Sistnevnte scoret også da Lyn slo tilbake til 3-3 etter 52 minutter.

Haavi gjorde LSKs første utligningsmål etter et snaut kvarter. Da trodde nok mange at gjestene hadde ristet av seg åpningsproblemene, men det tok ikke lang tid før LSK igjen lå under. Sophie Haug sørget for at Lyns ledelse ble av det svært kortvarige slaget. Bare minuttet etter Olsens scoring fikset hun 2-2.

Scoringene kom også tett etter hverandre tidlig i annen omgang. Haug sendte LSK opp i 3-2 i det 48. minutt, mens Olsen gjorde 3-3 fire minutter etterpå.

Flere mål kom det ikke før Haavi sto fram med sitt elegante frispark åtte minutter før slutt.

Tidligere lørdag tok Røa sin tredje strake seier ved å slå Avaldsnes 2-0 på eget gress. Svava Ros Gudmundsdottir og Vilde Bratland scoret målene. I det 79. minutt ble Avaldsnes-spiller Francielle utvist.

Sandviken er nærmest LSK Kvinner på tabelltoppen. Med 1-0 hjemme mot Klepp er bergenserne seks poeng bak serielederen. Kampens eneste mål kom da Lena Soleng Hansen satte ballen i eget nett i det 73. minutt.

