Hadi Srour bekrefter ny proffkamp

Møter russer i Tyskland.

Torsdag kunne Nettavisen erfare at Hadi Srour er klar for ny proffkamp i løpet av august. Nå har 23-åringen selv tatt til Instagram for å bekrefte nyheten om at han er klar for kamp.

Slik Nettavisen skrev, så er det Evgenii Vazem som kommer til å stå på andre siden av ringen når de to barker sammen 16. august i Freidrich-Ebert-Halle i Hamburg i Tyskland.

Russiske Vazem har gått 15 proffkamper i sin karriere, der han har vunnet åtte og gått på syv tap. Han har vunnet tre av sine kamper på knockout, og gikk sist kamp mot Marcis Grundulis i Latvia.

- Jeg er den beste bokseren i Norge

Dette er fjerde proffkamp for Srour, som så langt er ubeseiret siden han ble profesjonell. 23-åringen fra Tønsberg har seire over Michael Mooney, Artur Zemilianji og Zoltan Szabo.

Til Nettavisen forteller Srour at han anser dette som en kamp som kan definere hans karriere:

- Ikke noe annet er aktuelt enn seier for min del. Jeg må vise dem at jeg er den beste bokseren i Norge og denne kampen kommer til å snu ting på hodet, sier Srour til Nettavisen.

Han er klar på at han er fornøyd med å få lov til å vise hva han står for i ringen, og gleder seg til å møte den rutinerte russeren:

- Jeg er privilegert som kan få lov til å reise utenlands for å banke opp en russer, få skryt og betalt for det, sier den frittalende bokseren.

På sine tre kamper har han knocket ut to av sine motstanderne, og vant på dommerkortet i sist oppgjør mot ungarske Szabo i SØR Amfi i Arendal i mars.





Stevne på hjemmebane

En endring for Srour denne gangen er, etter det Nettavisen kjenner til, at George Bramkowski kommer til å være ansvarlig for treningen frem til kampen mot Vazem.

Bramowski er en kjent figur i bokseverdenen, og var sammen med Ulli Wagner treneren til Brækhus under store deler av hennes tid i det tyske promotorselskapet.

En seier mot Vazem skal også åpne dørene for en mulig proffkamp i Norge for Srour. Etter at Cecilia Brækhus bokset både i Oslo, Bergen og Stokke, har også boksere som Kai Robin Havnaa og Kevin Melhus arrangert boksestevner på norsk jord.

Den neste på den lista kan bli Srour. Han er tydelig på at en seier over Vazem fort legger premissene for et boksestevne på hjemmebane:

- En seier her på knockout vil gi kamp i Tønsberg i løpet av ett til to år, sier den selvsikre bokseren.

«The Slim Reaper», som er Srours kallenavn, har uttalt at han gjerne ønsker å representere Norge under Tokyo-OL i 2020. Han er tidligere norsk og nordisk mester i 64-kilosklassen, har tidligere hatt énkampskontrakt med Sauerland, men skal ha imponert såpass at han i april ble belønnet med en kontrakt som i utgangspunktet strekker seg over tre år med en totalramme på rundt én million kroner.

Han promoteres av Team Sauerland, som også har blant andre Kai Robin Havnaa i sin stall.