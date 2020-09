Hadi Srour Srour hevder sin uskyld før dopinghøring

Proffbokseren Hadi Srour kjemper for å bevise sin uskyld i dopingsak - risikerer fire års utestengelse.

Det var i fjor sommer at proffbokseren Hadi Srour avla en dopingprøve som viste spor av syntetisk EPO.

24-åringen fra Tønsberg har hele tiden hevdet sin uskyld, og tirsdag skal han sammen med bistandsadvokat Brynjar Meling forsøke å overbevise domsutvalget.

Advokat Niels Kiær, som fører saken for påtalenemnda, krever at domsutvalget dømmer Hadi Srour til fire år utestengelse fra idretten.

MELING OG SROUR: Brynjar Meling og Hadi Srour før tirsdagens høring. Foto: Terje Pedersen (NTB)

Under en pressekonferanse i fjor høst fortalte Srour at han var på Stavernfestivalen natten før han avla den positive prøven.

- Jeg har testet positivt på rekombinant EPO som man kan få i kroppen ved én måte: å kjøpe stoffet og sprøyte det inn i blodet. Det kan på ingen annen måte enn injeksjon påvises i urin eller blod. Hvis du spiser eller drikker EPO, blir dette fordøyd i tarm og mage, sa Srour på en pressekonferanse i fjor høst.

- Testen var 15. juli, den eneste uken jeg hadde ferie. I løpet av dagene i forkant var jeg på festival. Så Antidoping Norge mener at jeg har satt injeksjoner av syntetisk EPO mens jeg var på festival og drakk alkohol, sa Srour videre.

Tirsdagens høring finner sted i et lokale på Ullevaal Stadion, og det er satt av én dag til høringen.

14 måneder senere, tirsdag 22. september, må han under høringen i et lokale på Ullevaal stadion imidlertid overbevise Domsutvalget i Norges idrettsforbund om at den positive prøven er feil.

I Norges idrettsforbunds presseinvitasjon til den, påpekes det at de muntlige forhandlingene er begrenset til bevisførsel vedrørende et analysesvar, og at øvrige deler av saken vil behandles skriftlig.