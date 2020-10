Haga og Djurgården-spillerne avstår bonuskroner

Michael Haga og hans kolleger i ishockeyklubben Djurgården har gått med på en betydelig lønnsreduksjon for å redde klubben gjennom koronapandemien.

Spillergruppen er enig om å avstå den delen av lønna som er prestasjonsbasert. Det betyr millioner av sparte kroner for klubben

Sportssjef og fungerende daglig leder Joakim Eriksson takker spillerne for deres lojalitet og gode vilje.

– Jeg er utrolig stolt over våre spillere. De har et stort Djurgården-hjerte og har tatt et stort ansvar i den vanskelig økonomiske situasjonen som Djurgåden og de øvrige lagene i SHL er i akkurat nå, sier Eriksson.

Djurgården-spillerne er de første i SHL som er blitt enige om å avstå deler av lønnen sin.

– Det er to mesterskap som skal gjennomføres. Et ute på isen og ett utenfor. Det gjelder å beherske begge to, sier Djurgåden-lederen om situasjonen.

Sportslig har hovedstadslaget startet beskjedent og bare vunnet en av tre kamper. Michael Haga scoret to av målene da laget røk 3-5 for Rögle lørdag.

