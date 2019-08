Hagen klar for Vueltaen

Får oppfylt drømmen om et treukersritt på spanske veier.

Lotto-Soudal-rytteren Carl Fredrik Hagen (27) er plukket ut til å sykle storrittet Vuelta a España, melder procycling.no.

Storrittet i Spania starter 24. august og varer i tre uker. Hagen er inne i sin første sesong som sykkelproff, og Vueltaen blir hans første deltakelse i en «Grand Tour».

- Helt siden jeg startet å sykle landevei, har drømmen min aldri vært å bli verdensmester, men heller det å kjøre Grand Tours og se hvordan jeg står dem. Jeg hadde som mål å kjøre én av dem i år, og jeg fikk indikasjoner allerede på treningssamling i vinter at jeg mest sannsynlig ville få sjansen om alt gikk etter planen, sier Hagen til procycling.no.

Han skulle i utgangspunktet ha syklet Giro d'Italia i vår, men endringer i laget gjorde at han måtte vente på sin store sjanse.

- Jeg har syklet nok sykkelritt i karrieren min, men jeg har aldri syklet et ritt på tre uker tidligere. Jeg vet ikke hva jeg går til, så sånn sett er det veldig spennende. Men jeg er også ganske klar på at jeg er trent for det, sier 27-åringen fra Oppegård i Akershus.

(©NTB)