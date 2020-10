Hagen stod frem som homofil. Nå vekker nyheten oppsikt i utlandet

Det er ikke bare norske medier som har skrevet om Tom Harald Hagen de siste dagene.

Den norske fotballdommeren stod nylig frem som homofil i et intervju med lokalavisen Glåmdalen.

I Norge har responsen vært enorm, men også i utlandet vekker nå nyheten oppsikt.

Større medier fra Spania, Italia, Tyskland, Tyrkia, Polen, Serbia, Nederland, Finland, Danmark og Belgia er blant de som har skrevet om toppdommer Hagen de siste to dagene.

Har fått meldinger fra utlandet

Hagen forteller til Nettavisen at han forstod at nyheten hadde nådd utlandet da det også kom flere tekstmeldinger fra folk og kolleger utenfor Norge.

- Det har vært veldig meldinger fra folk og dommere det siste døgnet, så jeg skjønte at det var publisert flere steder, sier Hagen til Nettavisen.

- Det er litt spesielt for det burde ikke være slik, men nå har jeg dømt internasjonalt i flere år på europeisk toppnivå, så da er det bare å forvente at det er en interesse, forteller han.

At nyheten også får oppmerksomhet i utlandet mener han er et tegn på at man fortsatt har en del å gå på før dette blir sett på som noe helt normalt.

- Det viser bare at Norge ikke er noe unntak i å ikke komme helt i mål på den biten. Det er heller ikke så vanlig i andre land i toppfotballen for herrer at folk står frem på den måten, forklarer Hagen.

- Hvordan har tilbakemeldingene vært fra de du har fått melding fra i utlandet?

- Det er samme type som i Norge, at dette er viktig.

- Bare positive meldinger

Det var mandag at Hagens intervju med Glåmdalen kom på trykk og at det ble kjent at toppdommeren er homofil.

I Norge ble dette omtalt av alle de store riksmediene.

- Jeg vil ikke at dette skal vinkles som at jeg står fram som homofil. For meg har det alltid vært en helt naturlig del av livet. Du spør meg om jeg har tenkt på dette en stund, men det har jeg ikke. Jeg har vært sammen med jenter, og har ikke annonsert det til noen. Det samme har vært naturlig når jeg hatt en mannlig partner, sier Hagen i intervjuet.

Meldingene har ikke latt vente på seg fra nordmenn heller. Hagen forteller til Nettavisen at han har mottatt flere hundre meldinger de siste to dagene.

Responsen har veldig positiv, forteller han.

- Jeg har ikke rukket å lese det som er skrevet i sosiale medier, men av flere hundre meldinger jeg har fått, så er det bare positive tilbakemeldinger, forteller toppdommeren.

Han sier at han heller ikke hadde regnet med så mye annet.

- Jeg har ikke fryktet det for da hadde jeg ikke nevnt det her i det hele tatt, sier Hagen.