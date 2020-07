Haitam Aleesami er ferdig i Amiens: Jobber med å finne ny klubb

Landslagsspilleren blir ikke med Amiens ned til Ligue 2.

I et intervju torsdag bekrefter Amiens slovenske trener Luka Elsner at Haitam Aleesami ikke blir med klubben videre etter at laget rykket ned fra Ligue 1.

Til Le11amienois.fr avslører han at avgjørelsen allerede er tatt og at den franske klubben jobber med å gjenoppbygge forsvaret sitt før neste sesong.

- Haitam kommer ikke til å fortsette hos oss, hans avgang er på gang. Det er en spiller som har et ønske om å forbli på et høyere nivå. Det ble ikke nødvendigvis vurdert fra starten av, men det var en ganske åpenbar mulighet, sier Elsner i intervjuet.

Verken Haitam Aleesami selv eller agent Mike Kjølø har besvart Nettavisens henvendelser fredag.

Aleesami signerte for Amiens sommeren 2019 etter tre sesonger i den italienske klubben Palermo. Venstrebacken undertegnet en treårskontrakt med den franske klubben, men nå forlater han altså klubben etter kun en sesong.

Haitam Aleesami er en viktig brikke på Norges landslag. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

I slutten av juni ble det klart at Aleesami og Amiens rykket ned til Ligue 2 etter at de ble dømt til nedrykk da sesongen ble avsluttet i april, hele ti serierunder før slutt.

De franske myndighetenes virustiltak levnet ikke håp om å fullføre sesongen, og de to lagene som lå sist ble degradert.

Frankrikes høyeste administrative rett opphevet først ligaens beslutning om at Amien og Toulouse med Ruben Gabrielsen i troppen skulle rykke ned, men Frankrikes fotballforbunds generalforsamling tok altså den endelig beslutningen senere samme måned.

Ligaen (LFP) og fotballforbundet ble oppfordret til å se på muligheten for å utvide Ligue 1 til 22 lag. Styret i LFP behandlet saken i juni og gikk med 23 mot to stemmer inn for å fortsette med 20 lag. Avgjørelsen ble begrunnet med hensyn til spillernes helse, problemer med å få terminlista til å gå opp og allerede inngåtte TV-avtaler.

Aleesami startet karrieren i Holmlia og har spilt seniorfotball i Skeid, Fredrikstad og IFK Gøtbeborg før Palermo.

