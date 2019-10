Hakimi-dobbel sørget for sterk Dortmund-seier

Achraf Hakimi (til høyre) scoret begge målene for Borussia Dortmund mot Slavia Praha. Det første var en skikkelig lekkerbisken. Foto: Ondrej Deml / CTK via AP / NTB scanpix. Foto: (NTB scanpix)

To lekre scoringer av Real Madrid-eide Achraf Hakimi sørget for at Borussia Dortmund tok tre sterke poeng i bortekampen mot Slavia Praha. Dortmund vant 2-0.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Først kom 1-0 etter 35 minutter. Hakimi fikk en hel banehalvdel å løpe på etter at hjemmelaget hadde etablert et angrepsspill på Dortmunds halvdel. Marokkaneren fikk ballen av Julian Brandt ute til høyre, dro av Petr Sevcik med en lekker skuddfinte, før han også dro av målvakt Ondrej Kolar. Hakimi skjøt deretter ballen i mål fra ti meter under press av tre hvitkledde spillere. Punkteringen kom minuttet før full tid. Hakimi ble spilt fri på venstresiden denne gangen, og alene med Kolar skjøt han denne gangen mellom beina på målvakten. Det fungerte like bra – 2-0. Resten av oppgjøret ble jevn og sjansefattig. Stjerneskuddet Jadon Sancho fikk en gigantisk mulighet minuttet etter pause, men alene med Kolar hadde han flere svake berøringer og klarte å rote vekk ballen. Også hjemmelaget hadde sine sjanser foran 19.370 tilskuere. Sevcik var ikke langt unna å plassere ballen i hjørnet fra 25 meter etter 72 minutter, men forsøket snek seg like utenfor. Seieren gjør at Dortmund topper gruppe F med fire poeng, før Barcelona og Inter møtes senere i Spania. (©NTB)