Håkon Evjen og Jens Petter Hauge skjøt Bodø/Glimt til tabelltoppen i Eliteserien

Sikret tre poeng borte mot Kristiansund.

KRISTIANSUND - BODØ/GLIMT 1-2

Det ble en fantastisk kveld for Bodø/Glimt i Kristiansund etter at de slo hjemmelaget 2-1. Med de tre poengene mot Christian Michelsens menn, så er det nå laget fra Aspmyra som leder Eliteserien.

Håkon Evjen fortsatte den fantastiske formen sin denne sesongen ved å sette 1-0 for de gule og sorte før pause, mens Jens Petter Hauge doblet ledelsen rundt 20 minutter før full tid.

Bendik Bye skapte ny spenning i oppgjøret drøye ti minutter før full tid da han reduserte for vertene, men det ville seg ikke for laget fra Nordmøre.

Glimt ble redusert til ti mann i den andre omgangen da Ole Amund Sveen ble sendt i dusjen med sitt andre gule kort. Det stoppet likevel ikke Glimt-lokomotivet fra å toge videre til tre poeng.

Til pause var uansett ikke Evjen spesielt fornøyd med det han så fra eget lag. De ledet, men det var hjemmelaget som hadde dominert mye av banespillet.

- Vi er ikke gode nok, vi må opp noen hakk. Vi var heldige som fikk et mål, så vi får bare forbedre oss og ta denne seieren, sa Evjen til Eurosport til pause.

- Vi har falt meget mye, etter min mening. Vi kan ikke fortsette sånn, rett og slett.

I den andre omgangen så hevet de seg, og fikset de tre poengene. Som nevnt, så betyr nettopp det at det er Kjetil Knutsens gutter som nå leder Eliteserien. De står nå med like mange kamper spilt som Molde, men to poeng mer enn de blåkledde.

For KBK så betyr onsdagens tap at de blir værende som nummer syv i Eliteserien. De står med totalt 23 poeng etter 17 kamper spilt av årets sesong.

Evjen-finesse

Hverken eller av lagene maktet å virkelig få kontroll på banespillet i Kristiansund, hvilket gjorde at det ble mye unøyaktig spill tidlig i omgangen. Men når Glimt endelig fikk i gang et angrep, så var de effektiviteten selv.

Ballen falt ut til Håkon Evjen, og mannen som har vært i søkelyset til klubber som Manchester United og Manchester City, vartet opp med en fantastisk skrudd skudd, som snek seg inn bak KBK-keeper Sean McDermott.

Kristiansund la seg ikke bakpå, og suste i gang i angrep like etter Evjens scoring. Etter en dårlig klarering falt ballen ned til Amidou Diop som hamret til. Ballen suste utenfor målet til Glimt-keeper Ricardo Freidrich.

Christian Michelsens menn la inn et tøft press på gjestene, og like før halvtimen spilt fikk Christoffer Aasbak muligheten til å slå et fantastisk innlegg mot Torgil Gjertsen i Glimt-boksen.

KBK-profilen ruvet høyest i luftrommet, men fikk ikke styrt headingen på målet til keeper Friedrich.

Det var i stor grad KBK som styrte det som skjedde ute på gressteppet, og til tross for et par potensielle Glimt-overganger så maktet ikke Kjetil Knudsens gutter å legge stort mer press på KBK.

Det var laget fra Nordmøre som var nærmest utligning, enn Glimt var 2-0, og noen minutter før pause ble ballen spilt utsøkt inn til Bendik Bye. Han forsøkte et skudd på halvspretten som suste over mål.

Dermed var det Bodø/Glimt som til slutt kunne smile bredest etter de første 45 minuttene. Etter 45 minutter kunne de smile bredest med en 1-0-ledelse over vertskapet fra Kristiansund.

Kontring i klasse

Andre omgang var ikke mer enn fire minutter gammel da Evjen og Layouni kombinerte på utsøkt vis. Førstnevnte ble spilt utsøkt igjennom, men rakk akkurat ikke frem før McDermott fikk avverget.

I det 53. minutt fikk KBK en fantastisk dobbelmulighet da Gjertsen fikk skyte på på volley. Skuddet ble blokkert av en Glimt-spiller, før ballen datt ned til Liridon Kalludra.

Svensken fikk muligheten til å skyte alene foran mål, men dessverre for hjemmelaget var Ricardo Friedrich kjapt oppe, og fikk avverget målsjansen for hjemmelaget.

Gjertsen forsøkte seg på en helfrekk variant i det 61. minutt da han vartet opp med en lobb fra distanse. Keeper Friedrich hadde ikke kontroll, og måtte slå ballen via tverrliggeren og ut til corner.

Selv om det var KBK som førte an i banespillet, så fortsatt Glimt å virke truende på overgangene hver eneste gang de hadde muligheten til å gå fremover i banen.

I det 66. minutt skulle kampbildet uansett endre seg drastisk da Ole Amund Sveen ble tildelt sitt andre gule kort. Og slik reglene er i fotball så betyr det marsjordre, og at Glimt måtte avslutte kampen med ti utespillere.

Aliou Coly spilte spiss for Kristiansund denne kampen, og i det 69. minutt fikk han muligheten til å utligne for KBK da han var først på et innlegg. Dessverre for hjemmelaget suste avslutningen utenfor.

Men som alltid så er Glimt livsfarlige når de suser på kontring. En pasning ut til Fredrik Bjørkan fra Ulrik Saltnes var utsøkt, og innlegget fra venstrebacken likeså. Og inne i området ventet Jens Petter Hauge.

Han hadde en enkel jobb med å bredside inn 2-0 til gjestene, som dermed så ut til å sikre seg tre poeng og tabelltoppen i Eliteserien.

Det ble ny spenning i oppgjøret da Bendik Bye fikk både tid og rom ute på høyrekanten. Han vendte vekk Evjen, og hamret ballen i det lengste hjørnet forbi keeper Friedrich. KBK reduserte til 1-2.

Med fem minutter igjen på klokka fallt ballen ned til Coly foran Glimt-målet. Dessverre for hjemmelaget ble hans avslutning klarert på streken.

Selv om KBK kastet fremover det de hadde i angrep mot slutten av oppgjøret, så ville det seg ikke for hjemmelaget denne onsdagskvelden. Dermed kunne Bodø/Glimt reise hjem med 2-1-seier, tre poeng og tabelltopp i Eliteserien.