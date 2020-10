Halaand og Ødegaard storspilte da Norge knuste Romania

De to landslagsstjernene var i festhumør da Lars Lagerbäcks mannskap slo tilbake etter playoff-fadesen.

NORGE - ROMANIA 4-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Og der kombinasjonsspillet mellom Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland manglet i den skuffende kampen mot Serbia på torsdag, fyrte de to stjernene på alle sylindere mot Romania.

Til slutt endte Ødegaard med to målgivende pasninger, mens Haaland noterte seg for hat trick.

Særlig åpningsmålet tidlig i den første omgangen var av pur klasse, og ga et varsku om hva som skulle komme fra de to ungguttene.

Etter at Ødegaard fikk ballen dypt i banen, dro han seg innover fra høyre. Deretter prikket han Haaland med en gjennombruddspasning tatt ut fra øverste hylle, før Borussia Dortmund-spissen satte ballen i mål foran 200 norske fans.

Den målgivende pasningen til Ødegaard fikk Erik Thorstvedt til å dra fram superlativene i TV 2s pausestudio.

- Dette greiene her.. Tusen takk. Det er så ekstremt fint å se på, sa den tidligere keeperkjempen og fikk støtte av Solveig Gulbrandsen.

- Helt nydelig å se, oppsummerte hun.

Ødegaard og Haaland fortsatte å storspille etter hvilen, før førstnevnte ble byttet ut etter 70 minutter.

Byttet fikk TV 2s kommentatorer Øyvind Alsaker og Brede Hangeland til å stusse.

- Rart at Ødegaard går av nå, sa Hangeland før hans kommentatorkollega fulgte opp.

- Hva handler det Ødegaard-byttet om? Det er jeg litt usikker på. Handler det om at han kjenner på et eller annet, eller om at Lars Lagerbäck var misfornøyd noe på defensiven, spurte han, før Hangeland fortsatte.

- Det kan være noe så enkelt som at det trengs noen friske bein defensivt, og det får du definitivt med Midtsjø og Linnes, sa han etter at også Mathias Normann gikk av banen.

Haaland fortsatt imidlertid å storspille også uten Ødegaard, og noterte seg til slutt for tre mål.

Det gjør at Norge nå er i førersetet i Nations Leagues gruppe B.

BYTTET UT: Både Ødegaard og Halaand fikk hvile utover i den andre omgangen. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Briljerte

Kontrasten til torsdagen EM-playoff mot Serbia kunne knapt vært større. Det norske laget tok fullstendig kontroll fra første spark på ballen, mot et svært svakt Romania-lag.

Sett bort fra to avslutningsforsøk fra Alexandru Cicaldau innledningsvis, hadde de gulkledde gjestene svært lite å komme med.

1-0-målet kom allerede etter 13 minutter, og spesielt Ødegaard hevet seg stort etter en skuffende opptreden for kun tre dager siden.

Real Madrid-spilleren maktet å involvere seg langt mer fra sin høyrekant, og snurret til tider rundt med svimle Romania-forsvarere.

Etter 23 minutter var han og Haaland nære å doble Norges ledelse da Ødegaard på ny fant sin lagkamerat.

Haaland tok med seg Ødegaards pasning ved å sende Andrei Burca opp på tribunen sammen med resten av Oljeberget ved hjelp av en lekker tunnel, men spissen sviktet for en gangs skyld i avslutningsøyeblikket.

Like etter var det spissmakker Alexander Sørloth sin tur da han fikk ballen inne i Romanias sekstenmeter. RB Leipzig-spissen snudde på femøringen, men maktet ikke å sette ballen på mål.

Den ferske Bundesliga-spissen skulle imidlertid få sin revansj før pause da han ble servert på nydelig av Birger Meling.

Den tidligere RBK-backen kom inn for Haitam Aleesmai, og var meget god før pause. Etter 39 minutter kom han fri på venstre, før han prikket Alexander Sørloth på bakre stolpe.

Den høyreiste spissen hadde løsrevet seg fra sin oppasser, og bredsidet inn 2-0.

Haaland-hat trick

Enveiskjøringen fortsatte etter pause, og etter 64 minutter var Ødegaard og Haaland på ferde igjen.

Førstnevnte fikk ballen inne i feltet etter et Sander Berge-skudd, før han på uegoistisk vis spilte på tvers til Haaland som trillet ballen i åpent mål.

Like etter svei Dortmund-stjernen en ny kjempesjanse, men etter 74 minutter sikret han sitt hat trick etter å ha gjort det meste selv.

Etter å ha vandret på tvers like utenfor Romanias sekstenmeter, dundret han ballen i mål - helt utakbart for keeper Ciprian Tatarusanu.

- Det er så eksplosjonsartet når Haaland er involvert. Han ser ikke engang på målet, men han vet at det står der. For en rakett, for en avslutning, sa Hangeland etter scoringen.

Norge cruiset til slutt inn til en komfortabel seier, og på tampen fikk også Jens Petter Hauge sin A-lagsdebut.