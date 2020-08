Halep vant som favoritt på grusen i Praha

Toppseedede Simona Halep slo Elise Mertens 6-2, 7-5 i finalen og vant Praha Open i tennis. Det var rumenerens 21. WTA-tittel.

Det er hennes annen turneringsseier for året. Hun pådro seg en fotskade da hun vant turneringen i Dubai i februar. Før hun ble spilleklar igjen hadde koronaviruset sørget for stopp i all turneringsvirksomhet. Nå er kvinnetennis tilbake etter fem måneders pause, og Halep vant igjen.

– Det har vært en lang vei. Jeg er glad for å være tilbake med seier, sa verdenstoer Halep etter sin åttende grustittel i karrieren, og den første sidne hun vant Roland-Garros i 2018.

Av aktive kvinnelige spillere har bare Williams-søstrene Serena (13) og Venus (9) flere grustitler.

23.-rangerte Mertens, som var tredjeseedet i Praha, vant finalens to første games før Halep avgjørde settet ved å vinne de seks neste.

– Jeg er veldig fornøyd med måten jeg tilpasset spillet mitt til hennes, sa Halep, som mandag vil avgjøre om hun føler seg rede til å delta i US Open.

(©NTB)