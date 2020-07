Halfvarsson fikk et ublidt møte med staven: - Det var blod i hele ansiktet

Calle Halfvarsson var midt i en tøff intervalløkt da det plutselig smalt. - Det var som en prosjektil i pannen, beskriver han situasjonen.

Selv om det er lenge til skisesongen starter pågår forberedelsene for langrennsløperne for fullt. For Calle Halfvarsson sin del betyr det mange timer på rulleski hjemme i Dalarna.

På onsdag var det en lang og tøff intervalløkt som ventet han. Og blodsmak i munnen fikk han, bokstavelig talt.

Stav i ansiktet

- En halvtime ut i intervallene så står jeg i hocke ned en bakke og klarte å få frem staven. Jeg kjører den i asfalten foran meg og opp i pannen, sier 31-åringen til Aftonbladet.

LES OGSÅ: Johaug i podkast: Ville valgt løping foran langrenn

Da staven gikk i asfalten ble det bråstopp for svensken, som beskriver det som et prosjektil i pannen.

- Jeg var veldig nærme å svime av tror jeg. Det begynte å blø veldig mye.

Han fikk hjelp til å tørke bort blodet slik at han kunne fortsette treningsøkten. Men det tok ikke lang tid før han måtte stoppe opp på nytt. Blodet fortsatte å renne ned i ansiktet.

- Det så vel ikke så bra ut. Det så ut som jeg hadde gått en skikkelig omgang. Det var blod i hele ansiktet. Jeg hadde hjelm på meg iallefall, men den hjalp ingenting, sier langrennsløperen.

- Kunne gått mye verre

Hvor dypt såret var tenkte han ikke så mye over.

- Det var sent på kvelden faren min spurte om jeg burde sydd, men da var det nok for sent. Jeg vet ikke helt hvor dypt det er. Jeg har ikke kikket så nøye på det. Jeg bare rengjorde det. Det blir nok et fint arr i pannen, sier svensken.

- Det kunne gått mye verre. Jeg hadde ikke på meg briller heller, så det var flaks at jeg ikke fikk den i øye. Jeg hadde flaks i uflaksen, avslutter Halfvarsson.