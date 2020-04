Halfvarsson forbauset over Sundby-avgjørelse

Calle Halfvarsson (31) er overrasket over at den norske landslagsledelsen har valgt å vrake Martin Johnsrud Sundby (35).

Sundby er allerede forhåndskvalifisert til neste vinters VM i Oberstdorf som regjerende verdensmester på 15-kilometer, men lederne på det norske langrennslandslaget fant likevel ikke plass til Røa-løperen på laget.

Det får den svenske langrennsprofilen Calle Halfvarsson til å stusse.

- Det er overraskende, sier Halfvarsson i et intervju med svenske Aftonbladet.

- Han er ikke 20 år gammel han heller, men han er ikke akkurat dårlig. Men de har kanskje ville satse på yngre krefter og de har mange å velge av, forklarer svensken.

Har tro på Sundby

Halfvarsson har imidlertid tro på at Sundby vil prege renn også til vinteren til tross for vrakingen fra landslaget.

Svensken advarer dem som tror at landslagsvrakingen betyr at Sundby nå er ute av dansen.

- Man kan ikke utelukke Sundby selv om han hadde vært 50 år, sier Halfvarsson.

Svensken kommer selv til å satse hardt på femmila i VM i Oberstdorf og regner med at Sundby blir en av hans tøffeste konkurrenter der.

Nossum forklarer

Eirik Myhr Nossum, mannen som vraket Sundby fra landslaget, regner i likhet med Halfvarsson at Sundby vil være i stand til å gå flere gode renn til vinteren.

På en digital pressekonferanse tirsdag forklarte imidlertid Nossum til Nettavisen hvorfor han valgte å ikke ta ut Sundby på landslaget denne sesongen.

- Vemodig er et ord jeg har brukt på det. Jeg har blitt veldig godt kjent med Martin i mange år. Han har vært veldig viktig for meg i min vei som trener. Forhåpentligvis har jeg vært litt viktig for han også. Det er klart at når ting blir som de blir med størrelse på lag, så var jeg ganske tydelig veldig tidlig i prosessen om at han lever farlig, sier Nossum til Nettavisen.

Nossum forklarer at det var etter en totalvurdering at Sundby kom til kort.

- Jeg var nødt til å fatte en beslutning om et lag bestående av seks gutter. Da måtte jeg sette opp en rangering. En ting er ut ifra resultat, men også ut ifra bidrag på samlinger. Der har Martin vært tydelig på at han som nå blir trebarnspappa i mai ikke kan bidra noe mer, forteller Nossum.