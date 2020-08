Halfvarsson sendte Northug en SMS. Da fikk han et ærlig svar tilbake

Den svenske langrennsprofilen Calle Halfvarsson har vært i kontakt med Petter Northug. Han vil ikke vende kompisen ryggen.

Det sier Halvarsson i et intervju med svenske Aftonbladet.

Langrennsprofilen er blant dem som har en samarbeidsavtale med Petter Northug. Den har han så langt ikke besluttet hva han skal gjøre med.

– Om en kompis har det vanskelig, vil man hjelpe til. Det er ikke sånn at jeg kan gjøre mer enn at han hører fra meg. Samtidig er sikkert noen som mener at jeg burde avsluttet (avtalen) umiddelbart, sier Halfvarsson til Aftonbladet.

Les også: Northug siktet for ruspåvirket kjøring

Les også: Politiet varslet om intimt Northug-bilde (+)

Petter Northug er i hardt vær etter kjøring i ruspåvirket tilstand. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Svarte på SMS

Til Nettavisen uttalte Halfvarsson mandag at han synes det som har skjedd er kjedelig.

- Jeg håper han tar og får den hjelpen han behøver. Det er for tidlig å si hvordan samarbeidet kommer til påvirkes. Jeg skal prate med min agent og som han sa i et tidligere intervju vet jeg ikke om det hjelper Petter i hans situasjon, om vi for eksempel skulle avbryte avtalen. Men jeg hjelper heller en venn enn å gi dem ryggen, sier Calle Halfvarsson i en uttalelse til Nettavisen mandag.

31-åringen bekrefter at han har vært i kontakt med Northug etter at den norske skiprofilen ble stoppet i fartskontroll og deretter siktet for ruspåvirket kjøring og oppbevaring av narkotika.

– Det jeg har gjort, er at jeg har hørt hvordan det går med ham, litt raskt på melding. Jeg skrev til ham og hørte hvordan det var. Vi har hatt litt kontakt, sier Halfvarsson.

Les også: Politiet: – Northug har vært samarbeidsvillig

Petter Northug ble tidligere denne uken stoppet av politiet etter å ha råkjørt på E6. Bilen han kjørte med, en Jaguar F-TYPE med 575 HK og med en toppfart på 322 km/t ble tauet inn til en inntauingstomt i Lillestrøm. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Svensken bekrefter at Northug svarte på meldingene.

- Han svarte at det var tungt. At det var en tung periode nå og at han skal gjøre alt han kan for å ta seg igjennom dette, sier Halfvarsson.

Skistjernen er klar på at han ønsker å hjelpe sin tidligere kollega gjennom den tunge perioden.

- Jeg kan ikke gjøre så mye mer enn å skrive til han, høre hvordan det går og støtte han slik at han kommer seg gjennom dette. Det er en vanskelig situasjon, men det lille jeg kan gjøre bidrar jeg gjerne med, fortsetter han.

Les også: Skal «vi» tilgi Petter Northug?

- Etterforsker for å belyse hva som har skjedd

Northug er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet sist torsdag.

Nettavisen var i kontakt med politiadvokat Karoline Ekeberg om saken onsdag.

- Jeg ønsker ikke å gi detaljer rundt hvilke etterforskingsskritt politiet har gjennomført eller skal gjennomføre, utover at vi etterforsker saken på ordinær måte for å belyse hva som har skjedd, uttalte Ekeberg om saken til Nettavisen.

Les også: Vil ikke bryte med Northug

Northugs advokat Halvard Helle uttalte mandag at 34-åringen er langt nede etter forrige ukes hendelse.

- Petter er nå langt nede. Han er i kjelleren. Han har folk rundt seg og får i tillegg nødvendig helsemessig oppfølging. Han har samarbeidet og vil samarbeide med politiet i denne saken. Det vil bli et avhør i løpet av den nærmeste tiden, etter avtale mellom politiet og meg, sier advokat til Nettavisen.