Halle tror G17-laget har vokst på EM-opplevelsen

Norges G17-landslag i fotball kom til kort mot vertsnasjon England i EM-kvartfinalen søndag. Gunnar Halle mener spillerne hans sitter igjen med gode erfaringer.

Bobby Duncan og Xavier Amaechi scoret målene for England i Burton-on-Trent søndag. Kampen endte 2-0. Dermed var EM-eventyret over for Norge, et norsk lag som før utslagsrundene hadde vunnet gruppe B på en overbevisende måte.

Spillerne var naturlig nok skuffet etter søndagens tomålstap, men landslagssjef Halle mener erfaringen fra EM er gull verdt for framtiden.

– Det var surt å tape kvartfinalen, for vi hadde gode sjanser til å score underveis. Men når spillerne får tenkt gjennom erfaringene herfra, tror jeg de ser at mesterskapet absolutt har vært et riktig steg i karrieren deres, sier Halle til NTB.

Ros

Han roser sitt norske mannskap for jobben som ble lagt ned på balløya.

– Spillerne skal ha all ære for innsatsen her. Den var fantastisk, sier Halle.

Landslagssjefen trekker fram nytten av å ha vært med så langt i et EM.

– Jeg tror det gir viktig læring. Det er viktig for norsk fotball at vi får møte de beste i Europa på dette nivået. Det er bra at vi får prøvd oss i mesterskap, sier den tidligere Leeds- og Bradford-spilleren.

Fin ramme

Han er fornøyd med rammen rundt mesterskapet for Norges del.

– Vi har hatt veldig gode fasiliteter og treningsforhold. Dessuten var det gøy for spillerne å prøve seg foran såpass mange tilskuere i kvartfinalen, sier Halle. Det var 5102 tilskuere på tribunen under søndagens kvartfinale mot vertsnasjonen.

Norge spilte 0-0 mot Portugal, slo Sverige 2-1 og Slovenia 2-0 i gruppespillet. Det holdt til førsteplass i gruppe B, men mot vertsnasjonen ble Halles mannskap altså et nummer for små.

