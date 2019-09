Halvard Hanevold er død

Den tidligere skiskytteren ble 49 år gammel.

Halvard Hanevold har gått bort. Det melder Budstikka tirsdag ettermiddag. OL-vinneren ble 49 år gammel.

Avisen skriver at Hanevold døde i sin bolig på Borgen i Asker tirsdag morgen.

Hanevold representerte Asker Skiklubb og vant tre OL-gull og fem VM-gull i sin karriere. Hanevold er en av de mest meritterte norske skiskytterne, med 22 internasjonale medaljer. Bare Ole Einar Bjørndalen har flere.

Hanevold tok OL-gull i Japan i Nagano-OL i 1998. På 20 kilometer vant han foran italieneren Pieralberto Carrara.

Han tok ytterligere to OL-gull, to OL-sølv og en bronse. De to gullmedaljene kom på stafett i 2002 i Salt Lake City og Vancouver i 2010.

GULL: Fra venstre Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø og Halvard Hanevold med gullmedaljene i skiskyting, 4 x 7,5 km stafett i Whistler Olympic Park under OL i Vancouver 2010. Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

I verdensmesterskap tok han flere medaljer, der ble det totalt fem VM-gull, syv sølv og fire bronse.

Han la opp i 2010, og året etter deltok han i den populære TV-serien «Mesternes mester» på NRK. Han har også de siste årene vært kommentator for kanalen under skiskyting-sendinger.

Hanevold etterlater seg kone og to barn.

TV-EKSPERT.: Halvard hanevold har jobbet som ekspert for NRK de siste årene. Foto: Stian Lysberg Solum (NTB scanpix)