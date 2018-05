Hamburg rykket ned for første gang i sin historie

Maktet ikke å holde posisjonen i Bundesligaen.

På sesongens aller siste dag maktet ikke Hamburg å holde plassen i den tyske toppdivisjonen. Det betyr at klubben har rykket ned fra øverste nivå i Tyskland for aller første gang.

Storklubben har lekt med nedrykk i flere sesonger, men dette året maktet de ikke å redde seg selv. Seier over Borussia Mönchengladbach var rett og slett ikke nok til å sikre fornyet spill.

Aaron Hunt sendte hjemmelaget i føringen på Volksparkstadion før Josip Drmic utlignet. Tidligere Tottenham-spiller Lewis Holtby sikret klubben 2-1-seieren på sesongens siste dag.

Da Wolfsburg samtidig senket jumbolaget Köln 3-1 på hjemmebane, så var alt håp ute for klubben som vant Champions League i 1982/1983-sesongen.

Kampen virket å være stoppet på overtid da Hamburg-supporterne fyrte opp bluss. Dommer Felix Brych blåste til slutt av oppgjøret etter 17 minutter med overtid.

Tysk politi stormet banen, og området rundt Hamburg-supporterne, som skal ha sunget «vi er folket av Hamburg, det er ikke dere».

