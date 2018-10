Hamburg sparket Titz og ansatte Wolf

Den tyske fotballklubben Hamburg sparket tirsdag trener Christian Titz og erstattet ham med Hannes Wolf. Årsaken er skuffende resultater i 2. Bundesliga.

Hamburg rykket i mai ned fra 1. Bundesliga for aller første gang, og laget har hittil ikke levd opp til ambisjonen om å gjøre oppholdet på nest øverste nivå så kort som overhodet mulig.

HSV er på 5.-plass, riktignok bare to poeng bak tetplassen, men laget har vunnet bare en av sine fem siste kamper. Tre av de fire andre endte 0-0, deriblant byderbyet mot Mats Møller Dæhlis St. Pauli, mens det ble et fælt 0-5-tap hjemme mot Regensburg.

Titz ble forfremmet fra reservelagstrener i mars og greide nesten å berge toppseriekontrakten. Han var populær både blant spillere og tilhengere, men klubbledelsen valgte likevel å bytte ham ut.

– Vi føler at laget ikke har utviklet seg nok, og vi føler også at vi uten et skifte ville stå i fare for ikke å nå våre mål for sesongen, sier sportsdirektør Ralf Becker.

37-årige Wolf førte Stuttgart tilbake til 1. Bundesliga i 2016-17, men mistet jobben i januar. Han har fått kontrakt til sommeren 2020 og leder HSV-laget for første gang i fredagens bortekamp mot Magdeburg.

– Dette er en utfordring jeg føler meg rede for. Jeg trengte ikke lang betenkningstid, sier Wolf.

(©NTB)

