Hamilton forlenget med Mercedes

Lewis Hamilton (36) har skrevet ny ettårskontrakt med formel 1-fabrikanten Mercedes.

Det var laget selv som opplyste om kontraktsforlengelsen mandag.

– Vi er glade for å opplyse om at den regjerende verdensmesteren for lag og den regjerende verdensmesteren blant førerne har signert en ny kontrakt som varer ut sesongen 2021, het det i en pressemelding.

Det har lenge vært usikkerhet rundt hva Hamilton kom til å gjøre, og det har versert rykter rundt kontraktforhandlingene i flere uker. Briten har stått uten kontrakt siden den forrige utløp 31. desember 2020.

Hamiltons mål er å vinne VM-tittel nummer åtte når 2021-sesongen starter i Bahrain i mars.

(©NTB)

Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer