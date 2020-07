Hamilton fyrer løs mot formel 1-legender

To formel 1-legender har uttalt seg i kritiske ordelag om Lewis Hamiltons kamp mot rasisme. Det får den seks ganger britiske verdensmesteren til å reagere.

Lewis Hamilton har vært en av de mest fremtredende førerne i formel 1-kampanjen «Race As One». Briten har presset på for økt mangfold i idretten, der han selv er den eneste fargede føreren.

Hamilton ønsker at formel 1-toppene skal gjøre en bedre jobb for å sikre at budskapet blir spredt.

Det reagerte verdensmesteren fra 1978, Mario Andretti på.

– Militant

– Jeg har mye respekt for Lewis, men hvorfor bli militant? Han har alltid blitt akseptert, og han har tjent alles respekt. Jeg synes hele dette poenget blir pretensiøst. Jeg føler det. Og det skaper et problem som ikke eksisterer, sa Andretti.

Hamilton sier uttalelsene skuffer han. Han ber 81-åringen oppdatere seg.

– Det er dessverre en realitet som noen av de eldre generasjonene som fremdeles har en stemme i dag ikke kan få ut av veien sin og erkjenne at er et problem, sa Hamilton i et intervju gjengitt i engelske Daily Mail.

– Det er aldri for sent å lære. Jeg håper at denne mannen, som jeg alltid har hatt respekt for, kan ta sette av tid til å "utdanne" seg, sa Hamilton.

Svarte biler

Også Sir Jackie Stewart, tre ganger verdensmester, har uttalt seg om Hamiltons engasjement.

– Jeg synes Lewis har vært et godt eksempel for mange mennesker. Han snakker mye om dette temaet, men jeg tror ikke det er et så stort problem som det kan virke som, sa Stewart.

Hamilton var rolig i svaret sitt:

– Nok en gang. Bare skuffende, sa 35-åringen, som selv er blitt verdensmester seks ganger.

Hamiltons Mercedes har som regel kjørt med sine berømte «silver arrows»-biler, men endret før sesongen til et heldekkende sort design i kampen mot rasisme.

Briten og den finske lagkameraten Valtteri Bottas kjører også i svarte antrekk.

