Hamilton hedret avdød legende i Monaco-triumf

Lewis Hamilton var iført en rød hjelm med avdøde Niki Laudas navn på da han ledet Monacos Grand Prix i formel 1 fra start til mål søndag.

Hamilton hadde beste startspor og tok seieren i det prestisjefylte formel 1-løpet. Triumfen var Mercedes-teamets sjette på like mange forsøk denne sesongen.

Hamilton står nå med 77 seirer i karrieren. Han har tatt fire av dem i 2019. Det var tredje gang at han vant i bygatene i Monaco.

I VM-sammendraget har briten 17 poengs forsprang på forfølgerne. Nærmest ligger Valtteri Bottas.

Førerne var iført røde capser til ære for legendariske Niki Lauda søndag. Formel 1-legenden gikk bort onsdag. Før start ble det i tillegg holdt ett minutts stillhet til minne om østerrikeren.

Hamilton var iført rød hjelm under løpet med Laudas navn på. Den avdøde legenden vant Monacos Grand Prix to ganger som Ferrari-fører.

– Dette var definitivt det hardeste løpet jeg har kjørt, men jeg kjempet i Nikis ånd. Han har betydd så mye for laget vårt, og jeg at han nå ser ned og tar av seg hatten for oss, sa Hamilton etter målgang.

– Jeg forsøkte bare å holde fokus og å gjøre ham stolt. Det har vært målet hele uken. Vi savner ham stort, tilføyde VM-lederen.

Ferrari-fører Sebastian Vettel ble nummer to søndag, mens Valtteri Bottas fulgte deretter.

