HamKam fortsatt uten seier - tapte mot Øygarden

Sesongstarten fortsatte å gå fryktelig dårlig for Marcus Pedersen og co. Lille Grorud vant samtidig mot topplaget Sogndal.

HAMKAM - ØYGARDEN 3-4:

En marerittstart og passivt forsvarsspill bidro til at HamKam heller ikke i tredje forsøk fikk med seg en seier i Obosligaen.

Hjemme mot dumpekandidaten Øygarden havnet hedmarkingene under allerede før det var spilt et minutt. Espen Olsens gutter slo tilbake flere ganger i oppgjøret, men måtte se Andreas Fantoft sende inn vinnermålet for gjestene to minutter på overtid.

- De lekker som en sil bakover. Og da hjelper det ikke at du scorer bra med mål. Det hjelper ikke at det fungerer offensivt, fordi det er så lavt nivå på det vi ser. Det er markeringssvikt i boks, og det første målet er egentlig ganske likt der andre, påpekte Mjøndalen-spiller Christian Gauseth i Eurosports Fotball Direkte-studio.

Starten kunne knapt vært dårligere for hjemmelaget på Hamar. Det første målet sørget Aune Selland Heggebø for ved bakre stolpe etter bare drøyt 40 sekunder.

- Dårlig håndverk



Etter 21 minutter fikk Andreas van der Spa merkelig enkelt nikke inn Øygardens andre på hjørnespark. Den tidligere Bodø/Glimt-spilleren steg til vers og fikk se vertene til å se stakkarslige ut.

- Det er ingen som markerer. Det er ingen som går opp i duell. Han får bare stå og hoppe direkte opp og score. Dette er rett og slett dårlig håndverk. Ingen går på ball, de står og ser på. Han som markerer har ryggen mot ballen. Da er det vanskelig å se hva som kommer, kommenterte Gauseth.

Marcus Pedersen skapte nytt håp for «Kamma» med en redusering før pause, og etter sidebyttet var det hjemmelaget som skulle score tidlig.

Tobias Svnedsen utlignet til 2-2. Men Heggebø scoret igjen for Øygarden med et knapt kvarter igjen, etterfulgt av nok en kjapp HamKam-utligning fra Jonas Enkerud. Så scoret altså Fantoft Øygardens vinnermål, etter assist fra Heggebø, og nok en gang passivt forsvarsspill fra HamKam.

Ingen av lagene hadde tatt poeng før oppgjøret på Briskeby. Etter kampslutt var det Øygarden som kunne skilte med et lite pusterom i den foreløpige bunnstriden.

Grorud med sterk bragd



Ellers overrasket nyopprykkede Grorud med en sterk hjemmeseier mot høytflyvende Sogndal i mandagens runde. Groruddølene sendte det som var topplaget i Obosligaen hjem uten poeng etter å ha vunnet 3-1.

Ranheim og Tromsø topper nå ligaen med tre strake seirer. Trondheimslaget vant 3-0 borte mot Åsane, mens Tromsø fikk med seg en knepen hjemmeseier mot tabelljumbo Strømmen.

TIL spilte 55 minutter med en spiller mer ettersom Strømmen Pål Steffen Andresen pådro seg rødt kort i første omgang. Eric Kitolano ble matchvinner med en scoring etter en drøy times spill.