Hammarbys Emilia Larsson fikk nettet til å koke med dette Zlatan-bildet: - Utrolig kjedelig

Det ble en stor dag for Hammarbys damelag da Zlatan Ibrahimovic ble med på treningsøkten. Men da Emilia Larsson publiserte et bilde av dette på sosiale medier, tok det ikke lang tid før reaksjonene haglet.

Zlatan Ibrahimovic spiller for AC Milan, men har de siste ukene befunnet seg i Stockholm på grunn av den fatale koronasituasjonen i Italia.

- En av de heftigtste opplevelsene

Den siste perioden har superstjernen trent med Hammarbys A-lag, klubben der han nå også er inne på eiersiden, men nylig troppet han også opp på treningsfeltet for å bli med Hammarbys damelag på en økt.

- Verdens kuleste greie. At han, som er så stor, kommer ned og trener med oss ... Jeg snakker nok for alle når jeg sier at det var en av de heftigste opplevelsene noensinne, sier Emilia Larsson til Expressen.

I etterkant av treningen la 21-åringen ut dette bildet på sosiale medier:

Det var det ikke alle som satte pris på. Ifølge Expressen førte bildet til en rekke hatske kommentarer.

Les også: TV-kameraene fanget opp grov Ramos-melding til Martin Ødegaard: - Slang med leppa

Flere påpekte at Larsson og Ibrahimovic ikke overholdt myndighetenes smitteverk-anbefaling om å holde avstand på to meter til hverandre.

- Utrolig kjedelig

De kommentarene lot hun stå, og sier hun har respekt for at folk skriver det.

Men en del andre kommentarer var så stygge at hun så seg nødt til å fjerne dem.

- Jeg synes det er så utrolig kjedelig. Jeg trodde jeg hadde sluttet å la meg overraske av mennesker, men tydeligvis ikke, sier hun.

Les også - Premier League har fått gladbeskjed av myndighetene

Mye av kritikken gikk på at noen mener hun blir brukt i et PR-spill fra superstjernen.

- Det var ekstremt nedverdigende kommentarer om ting Zlatan kanskje har sagt om damefotballen tidligere, kommentarer om at jeg kanskje bare ble en liten jente som Zlatan utnytter for å fjerne det imaget, sier hun.

- Egentlig bryr jeg meg ikke om det, for ingen kommer til å kunne ta fra meg den hendelsen. Det er en av de største opplevelsene jeg har hatt, det å få trene med en av verdens beste fotballspillere og prate med ham om alt mulig, sier hun.

Zlatans retur til svensk fotball, i hvert fall på eiersiden, har også skapt en del reaksjoner.

Omdiskutert

Særlig Malmø-fansen har tatt det tungt at han valgte å hjelpe en rival i stedet for gamlekluben.

I november ble det rapportert at supportere hadde satt fyr på Zlatans statue utenfor Malmös hjemmearena. I desember ble nesa til Zlatans statue saget av av supporterne.

Vandaliseringen var komplett i januar 2020 da statuen ble saget ned. Dette var femte gang siden oppkjøpet at det ble rapportert at det var drevet hærverk med Zlatans statue.

Les også: Sportsintervjuet: Jan Åge Fjørtoft

Selv lar ikke Zlatan seg pille på nesen over at supportere ikke virker å spesielt fornøyde med ham:

- For meg så er dette barnehagenivå. At statuen ikke er der betyr ikke at historie forsvinner, for den er der ennå. Nå finnes det viktigere ting, en statue har ingen betydning i den tiden vi lever i nå, sier Zlatan i et ferskt intervju med Dplay.

Zlatan har tidligere uttalt at han er usikker på hva fremtiden bringer for ham etter koronakrisen.

Han har i teorien kontrakt med AC Milan ut sesongen, men det har tidligere blitt meldt at klubben har en opsjon på å forlenge den.

Blant andre Alexander Axén i svenske Discovery tror at sannsynligheten er stor for at man får se Zlatan tilbake i svenske Allsvenskan, og da i Hammarby-drakt.

En ting er i hvert fall sikkert. Der Zlaten er, der blir det oppmerksomhet.

Fotballinteressert? Les dybdesaker i samarbeid med FourFourTwo her