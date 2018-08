Hammerseng-Edin ble mor for andre gang

Gro Hammerseng-Edin fødte en gutt natt til onsdag.

Håndballparet Gro Hammerseng-Edin og Anja Hammerseng-Edin ble natt til onsdag foreldre til sitt andre barn.

- Alt er vel med både barnet og meg. Dette er en stor begivenhet for oss, sier Gro Hammerseng-Edin til OA.

Fra før har håndballparet sønnen Mio.

Tidligere har Gro fortalt om livet som mor i TV3-programmet «Larvikjentene».

- Det å være mor er det største jeg har opplevd. Det er jo det fineste som finnes i hele verden, sammen med det å finne noen du faktisk vil ha barn med. Det å få ham, det er så ubeskrivelig stort og det er godt å kjenne på hvor lite egoistisk jeg kan være når jeg har blitt mamma, sa hun i programmet i 2016.

Til Dagbladet sa Hammerseng-Edin tidligere i år at hun fryktet at sønnen i framtiden ville havne i situasjoner hvor han må forsvare at han har to mammaer.

- Det kommer garantert til å være noen som synes det er rart at han ikke har en pappa. Vi har snakket med ham om det. Som mamma lever jeg med hjertet litt utpå kroppen. Jeg vil så gjerne at han skal ha det fint hele tiden, og at han skal leve et godt liv, fortalte hun.

Gro Hammerseng-Edin spilte 167 kamper med det norske flagget på brystet og scoret 631 mål. Hun har vunnet både OL- og EM-gull med Norge. Hun har også sølv fra VM i 2001 og 2007.

I 2007 ble hun kåret til verdens beste håndballspiller av det internasjonale håndballforbundet. Hun har to ganger blitt kåret til årets lagspiller på idrettsgallaen.

Sammen med kona Anja Hammerseng Edin ga hun i 2014 ut boka Anja + Gro = Mio: Kunsten å få barn.

Mest sett siste uken