Han har vunnet nesten alt. Nå følger Kristoffersen rådet han fikk av alpinlegenden

Henrik Kristoffersen måtte se seg slått av sin argeste rival Marcel Hirscher i år etter år. Da østerrikeren la skiene på hylla, var det lagkameraten som hindret nordmannen sin store drøm.

26-åringen fra Rælingen har levert store resultater siden gjennombruddet i 2013, og oppgraderte premieskapet etter forrige sesong med sammenlagtseieren i både slalåm og storslalåm.

Han vant med det sin første storslalåmtittel, men sin andre i favorittdisiplinen slalåm.

Fikk råd av Aamodt

Kristoffersen var bare 161 poeng bak lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde i den totale verdenscupen, men mener at sammenlagtkula ikke nødvendigvis trenger å være et stort mål i årets sesong.

– Jeg har prøvd å vinne den i så mange år nå. Ser man på merittlisten min så har jeg jo vunnet det meste man kan vinne, utenom den kula og OL-gull, forteller Kristoffersen til Nettavisen.

– Hva gjør at det ikke lykkes med den sammenlagtcupen?

– Jeg vet ikke, det er mye. Det kuleste som finnes er jo å vinne skirenn, og det å krysse mållinja som den raskeste. Jeg vil heller vinne ti renn i året uten kula, enn det motsatte. Samtidig er jo sannsynligheten ganske stor for å vinne den, hvis jeg vinner ti renn også, sier han bestemt.

Kjetil Andre Aamodt. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Slalåmspesialisten forteller videre at han fikk et godt råd av Kjetil André Aamodt for et par år siden.

– Kjetil André fortalt meg under en NM-konkurranse i Narvik for noen år siden at jeg ikke måtte tenke for mye på den sammenlagttittelen, og mente at jeg burde ha fokus på å vinne mest mulig skirenn.

LAGKAMERATER, MEN RIVALER: Henrik Kristoffersen og Aleksander Aamodt Kilde (helt til høyre) kjempet om sammenlagtkula forrige sesong. Foto: Cornelius Poppe (NTB)

Normal oppladning

Før verdenscupåpningen i Sölden kan den norske stjernen fortelle om en god treningssommer, til tross for Covid 19-pandemien.

– Ting har egentlig gått relativt etter planen, og barmarkstreningen har fungert bra, forteller Kristoffersen til Nettavisen før helgens konkurranser.

– Har ting vært annerledes enn tidligere?

– Den største forskjellen er vel at jeg har blitt litt småfeit, men ellers har jeg klart å holde rutinene. Jeg har jo ikke fått mulighet til å dra på en ordentlig ferie da, så det har jo blitt mye trening. Som naturligvis er positivt, ler han.

Han må derimot innrømme at det har gått litt mer tid til planlegging av økter, enn det han har vært vane med.

– Vi driver jo ikke med en idrett som for eksempel fotball, som har sin faste treningsbane og er der hele tiden. Jeg må jo ta hensyn til andre i de bakkene jeg oppsøker snø, og er derfor innenfor en større smitterisiko. Da er det først og fremst andre jeg kan smitte, som er min bekymring.

– Var du noen gang redd for avlysning av sesongen?

– Nei, jeg har vel ikke vært det. Jeg blir jo eldre, og forhåpentligvis smartere, så jeg har ikke brukt så mye tid på å tenke over konsekvensene av en eventuell avlysning. Jeg hadde ikke fått gjort noe med det uansett, fortsetter Kristoffersen.

OL 2018: Henrik Kristoffersen med sølvmedaljen (t.v.) og Marcel Hirscher fra Østerrike med gulnlmedalje for storslalåm på Pyeongchang Medals Plaza i Pyeongchang under OL i 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Duellene med Hirscher var en ære

En av tidenes største alpinister, Marcel Hirscher, la skiene på hylla før fjorårssesongen, og la med det til rette for at hans norske rival skulle ta over tronen. Kristoffersen må derimot innrømme at han savner østerrikeren i verdenscupsirkuset.

– Det var en ære å få kjøre på ski mot Marcel som, sammen med Ingemar Stenmark, er den beste gjennom tidene. Vi mister jo en person i feltet som hadde en enorm autoritet, så det savner man jo litt etter han ga seg, skryter han av sin argeste konkurrent gjennom mange år.

Med Hirscher ute av verdenscupsirkuset, kjempet både Kristoffersen og lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde om sammenlagtkula til siste slutt.

Den vant sistnevnte med 161 poeng over Kristoffersen. Han mener at det er vanskelig å sammenligne de to med andre norske alpintduoer, som Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus eller Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal.

– Vi kjører jo i helt forskjellige disipliner, så det blir litt annerledes enn for eksempel Aamodt og Kjus. Vi skal gjøre alt vi kan for å kjempe om kula også denne sesongen, men det er mange andre gode. Krichmayer og Østerrike har mye å revansjere, også vil jo naturligvis Pinturault være der igjen, avslutter han.

Verdenscupåpningen for alpinistene starter kommende helg i østerrikske Sölden, med storslalåm for kvinner på lørdag og herrer på søndag.