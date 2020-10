Hanche-Olsen scoret i debuten til ingen nytte

Andreas Hanche-Olsen brukte kun et kvarter på å score i Gent-drakten, men debuten i belgisk fotball endte likevel med et stygt 2-5-tap for Cercle Brugge.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Hanche-Olsen ble hentet til Gent fra Stabæk tidligere denne måneden. Lørdag debuterte han for sin nye arbeidsgiver. Bortemøtet med Cercle Burgge så tidlig ut til å ende i en drømmedebut. Etter kun 14 minutters spill fikk nemlig Hanche-Olsen hodet på et innlegg fra ukrainske Roman Jaremtsjuk. Ballen føk inn i nettet til 1-1. Senegalesiske Franck Kanoute hadde sendt hjemmelaget i ledelsen tidlig i kampen. For Hanche-Olsen og forsvarskollegene i Gent skulle det bli mer trøbbel utover i kampen. Cercle Brugge scoret ytterligere en gang før pause, og i annen omgang fortsatte tabellfireren i belgisk fotball stormløpet. Spissen Ike Ugbo scoret to ganger, før forsvarsspilleren Jean Marcelin satte inn mål nummer fem for Cercle Brugge. Dermed hjalp det lite at Jaremtsjuk i mellomtiden hadde redusert for gjestene. Hanche-Olsen spilte hele kampen i Gent-forsvaret. Klubben ligger på 12.-plass i den belgiske ligaen med ni poeng på like mange kamper. (©NTB)

Reklame Dette er adventskalenderen vi var redde for at vi ikke fikk tak i