Håndball-EM i fare for Magnus Abelvik Rød

En vond hofte kan sette en stopper for Magnus Abelvik Rød (22) i håndball-EM i januar. Høyrebacken er usikker på om han rekker mesterskapet.

Det melder VG og tyske Flensborg Avis. Flensburg-Handewitt-spilleren fikk en smell i torsdagens 27-22-seier over Minden.

– Jeg landet på hofta mi i en kamp i går. Jeg har hatt vondt i den en liten stund nå, så jeg må nok inn å ta et bilde for å se hva problemet er, sier Rød til VG fredag.

Den norske troppen samles 1. januar. Før den tid skal 22-åringen i et møte med landslagssjef Christian Berge, klubbtrener Maik Machulla og det medisinske apparatet.

Usikker

– Jeg håper jeg kan være med, men det er også en klubbsituasjon jeg må tenke på. De vil ikke jeg skal delta i mesterskapet om skaden min er mer alvorlig en fryktet eller om det vil være en stor fare for at det utløser en større skade, fortsetter Oslo-gutten.

I juli ble Rød kåret til verdens beste unge håndballspiller.

Flere skader

For to dager siden ble det kjent at kaptein Bjarte Myrhol måtte melde forfall til mesterskapet. Kent Robin Tønnessen er ute med en akillesskade.

Norges første kamp i EM går mot Bosnia-Hercegovina 10. januar. Med i Norges pulje er også Frankrike og Portugal. Gruppespillet spilles i Trondheim.

(©NTB)