Håndball-EM: Sverige reagerer på endret kampprogram

EM-arrangørene endret spilleskjemaet etter at vertslandet tirsdag tapte gruppefinalen mot Frankrike. Til sterke reaksjoner fra Sverige.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller gråte, sier Sveriges landslagssjef Tomas Axnér til Aftonbladet etter å ha fått beskjed om endringene rundt midnatt tirsdag.

Sverige skulle etter planen ha innledet hovedrunden i EM med kamp mot Montenegro torsdag. Deretter skulle Danmark følge fredag og Frankrike tirsdag.

Men nå har danskene endret rekkefølgen og kampdagene, etter manges mening til Danmarks fordel.

– Hvem har endret dette? Er det Danmark? Jeg forstår det ikke, sier Axnér.

Allerede før EM var det klart hvilke dager Danmark og Norge skulle spille sine kamper i hovedrunden på. Denne fordelen får vertsnasjonene ofte i håndballmesterskap. Og disse datoene er å finne med liten skrift i oppsettet til Det europeiske håndballforbundet (EHF).

Kastet om

Sent tirsdag kveld ble det lagt ut et kampprogram på EMs hjemmeside. Dette ble kort tid etter forandret fordi Danmark og Norge hadde rett til spesielle kampdager. Dermed måtte også andre lag se at spilleoppsettet fikk flere forandringer.

Nå møter Sverige vertslandet fredag, Montenegro søndag og Frankrike tirsdag.

Norge spiller sine kamper torsdag (Nederland), lørdag (Kroatia) og tirsdag (Ungarn).

Den norske troppen var innstilt på at Kroatia var første motstander, men det ble altså nederlenderne.

(©NTB)

