Håndball: Favorittene unngikk hverandre i NM-semifinalene

Elverum og ØIF Arendal møtes ikke i NM-semifinalene i håndball. ØIF tar imot Halden, mens Elverum må reise til Oslo for å møte Bækkelaget.

ØIF Arendal tok seg til semifinale på overbevisende vis, og får hjemmebanefordel mot Halden.

André Lindboe førte an med 11 scoringer da serieleder ØIF Arendal slo Drammen klart i kvartfinalen. Arendal vant 33-24 mot den regjerende mesteren.

Bækkelaget og Elverum spilte uavgjort i eliteserien for kort tid siden, og møtes på nytt i semifinalene i cupen.

Mesterligadeltaker Elverum trengte ekstraomganger for å sikre seg plass i NM-semifinalen. Laget vant 33-29 borte over Kolstad fra Trondheim, etter at det sto 26-26 ved 60 spilte minutter.

Halden slo Haslum 32-26 i sin kvartfinale, mens Bækkelaget ble siste lag i semifinalen etter 33-27 borte mot 1.-divisjonslaget TIF Viking i Bergen.

Semifinalene spilles 14. november. Finalen går i Oslo Spektrum i romjula.

(©NTB)

Mest sett siste uken